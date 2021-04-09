Новый эфир "Холостяка" готовит множество сюрпризов для зрителей.

В 6 эфире самого романтического шоу «Холостяк-11» главный герой Михаил Заливако узнает много интересного о девушках-участницах проекта.

Так, "холостяк" впервые увидит Instagram-страницы девушек, оставшихся в шоу. Кое-кто из претенденток на его сердце удивит Михаила, ведь некоторые их фото в соцсети слишком откровенны.

Читайте такжеНа шоу "Холостяк" разгорелся скандал: кто покинул проект после 4 выпуска (фото)Но это еще не все сюрпризы свежего выпуска проекта, который стартует 9 апреля в 19:00 на СТБ. Так, Заливако попросит у девушек не краситься. Зачем - узнаете в 6 эфире.

Кроме того, зрителей ждет свидание, во время которого девушки и Миша перевоплотятся на спасателя и утопающего. И одна из девушек невероятно сблизится с «холостяком» в такой ситуации. Это вызовет возмущение остальных участниц.

Также Заливако и одну из участниц шоу ждет экстремальное свидание, что сблизит их.

"Холостяк-11": кто покинул шоу в 5 выпуске

В прошлом выпуске проекта "Холостяк" Михаил Заливако решил попрощаться с Сашей, которую он считал неискренней. Таким образом, тогда в шоу остались 9 участниц.

Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram

Автор: Ольга Робейко