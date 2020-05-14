Холостяк-10: в новом выпуске шоу таинственный незнакомец расскажет о секретах девушек (видео)

В новом выпуске шоу Макс познакомит девушек со своими родителями.

В пятницу, 15 мая, состоится 11 выпуск самого романтического проекта Холостяк-10.

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За розу будут бороться Даша, Вика и Дана. В новом выпуске шоу Макс познакомит девушек со своими родителями. Он уверен, что они помогут развеять сомнения и определиться, кто останется в финале.

Кроме того, в 11-м выпуске "Холостяка" появится таинственный незнакомец, который задаст девушкам каверзные вопросы и "раскроет Холостяку глаза на участниц".