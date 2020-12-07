Участник шоу рассказал, что перед проектом он обещал не влюбиться в Мишину одной девушке.

Участник шоу "Холостячка" Александр Эллерт прокомментировал разгоревшийся на проекте скандал вокруг его друга и соперника Андрея Рыбака.

Соответствующий пост он написал на своей странице в Instagram.

Читайте такжеВ сеть "слили" фото "холостячки" Мишиной с якобы победителем шоу - она прокомментировала (видео)"Для меня, как и для многих из вас, это тоже был сюрприз. На съемках "Холостячки" мы не навязывались... не лезли... не расспрашивали... не трогали и не обсуждали отношения друг друга... И моя позиция в этом вопросе предельно проста: "Всем чем надо — помогу! Только скажи". Но он молчал!

В итоге оказалось он и актер, и режиссер и, кажется, еще в гардеробе номерки выдает... а мы с вами зрители, наблюдаем по желанию", - написал Александр.

По словам Эллерта, он все равно будет относиться к другу по-прежнему, этот скандал не повлияет на их отношения.

"Мое отношение к нему, конечно, не поменялось", - отметил друг Рыбака.

Скандал на "Холостячке" в 7 эфире шоу

С Андреем Рыбаком Ксения Мишина отправилась сначала на его работу — на радио, где провела с ним эфир. В студии также произошел поцелуй Ксении с ним.

Затем девушка отправилась к нему домой, где Андрей вел себя очень странно. Позже состоялся очень серьезный разговор. "Я влюбился в тебя, Ксения Мишина", - признался Рыбак.

Но он рассказал, что перед проектом он обещал не влюбиться в Мишину одной девушке. А еще он говорил последней, что после шоу будет с ней.

"Прости", - сказал Андрей.

"Это какая-то дикая странность. То есть получается, что его "люблю" ничего не значит", - ответила Ксения.

Но в итоге Рыбак остался на проекте, а шоу покинул Евгений Ковтуненко.

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Автор: Ольга Робейко