Максима Тарапату многие называют вероятным победителем шоу.

Участник шоу "Холостячка-2" Максим Тарапата на своей странице в "историях" в Instagram рассказал о болезни своего кота, которого он все-таки вылечил, но временно оставил в Китае.

Читайте такжеЭкс-участник выдал всю правду о шоу "Холостячка"Внимательные пользователи сети связали слова Тарапаты с финалом проекта со Златой Огневич. Очевидно, Макс переедет с Шанхая и "осядет" в Киеве из-за того, что "холостячка" выбрала его в финальном эпизоде романтического реалити.

"1,5 года назад я приехал в Киев буквально на два месяца, теперь же я понимаю, что я планирую жить здесь, и я планирую его (кота, - УНИАН.) перевезти", - поделился участник "Холостячки".

Напомним, Максим Тарапата - соучредитель и своладелец нескольких компаний в Шанхае. В Китай он уехал сразу после школы.

На втором курсе у него в подчинении уже было 40 человек. После открыл свою собственную экспортно-импортную компанию.

Напомним, после 9 выпуска проекта "Холостячка" от 12.11.2021 Злата Огневич решила не отправлять никого домой. Таким образом, в шоу остаются:

Дмитрий Шевченко

Андрей Задворный

Макс Тарапата

Андрей Хветкевич

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Автор: Виолетта Орлова