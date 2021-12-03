Мужчине удалось покорить сердце Златы Огневич и услышать от нее заветное "да".

В финальном выпуске шоу "Холостячка" от 3.12.2021 стало известно имя победителя. Свое заветное "да" Злата Огневич сказала Андрею Задворному.

Кто победил в шоу "Холостячка"

"Ты нужна мне, ты важна, ты - причина моего счастья. Рядом с тобой я думаю о детях, о доме, о семье", - поделился Андрей Задворный. Он назвал "холостячку" желанной и отметил, что чувствует ее огонь. "Я хочу, чтобы ты стала моей... Я люблю тебя. Выходи за меня", - сказал Андрей.

Читайте такжеШоу "Холостячка" в финале неожиданно покинул психолог РомаДевушка спросила, действительно ли он хочет создать с ней семью. Андрей ответил утвердительно. "Наши отношения с тобой, как горки. Я долго думала, смогу ли стать счастливой рядом с тобой, и сомнений было много... Я люблю тебя... Я готова создать с тобой семью", - поделилась Злата с Задворным.

Таким образом, победителем шоу "Холостячка" со Златой Огневич стал Андрей Задворный.

Что известно о победителе шоу"Холостячка"

Андрею Задворному 31 год, мужчина живет в Киеве, был женат, у него есть дочь. Учился в Национальном юридическом университете им. Ярослава Мудрого. Андрей - предприниматель, запустил собственное производство деревянных игрушек для детей. Среди хобби мужчины - путешествия.

"Наконец мы одни, я беру ее за руку и увожу туда, где будем только мы вдвоем, будем начинать новую главу - познавать друг друга в тишине…", - написал после финала в своем Instagram Андрей.

Кто из мужчин дошел до финала "Холостячки"

В предпоследнем выпуске романтического реалити неожиданно вернулся фаворит Огневич - психолог Роман Свечкоренко. Напомним, в шестом выпуске "Холостячки" Злата отправила его домой чтобы он получил официальный развод, а только после этого возвращался на проект. Он не упустил своего шанса и попал в финал шоу. Но в последнем выпуске еще до церемонии роз Огневич выгнала его из проекта.

Еще один несомненный фаворит "холостячки" - Дмитрий Шевченко. Коренастый красавчик так дурманил Злате голову на групповых свиданиях, что она забывала о других мужчинах.

И, конечно, искра пролетела и между Златой и Андреем Задворным. Мужчина не раз вызывал восхищение своими словами и поступками. Хоть после знакомства с родными Огневич не все были в восторге от него.

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Автор: Ольга Робейко