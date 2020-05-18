Звездная пара Хоакин Феникс и Руни Мара ждут первенца

Звезда триллера "Джокер" и исполнительница главной роли в фильме "Девушка с татуировкой дракона" обручились в июле 2019 года.

Голливудские актеры Хоакин Феникс и его невеста Руни Мара ждут ребенка.

Как пишет издание Page Six, об этом сообщили близкие к голливудским актерам источники.

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Сейчас же Руни Мара и Хоакин Феникс, которые проводят режим самоизоляции в своем доме в Лос-Анджелесе, пока никак не подтвердили информацию. Слухи о беременности появились еще в мае.

Как известно, звезда триллера «Джокер» Хоакин Феникс и актриса Руни Мара, известная по исполнению главной роли в фильме «Девушка с татуировкой дракона», обручились в июле 2019 года.

Пара познакомилась на съемочной площадке фильма Смайка Джонза «Она», а начала встречаться во время съемок фильма «Мария Магдалина».

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