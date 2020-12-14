Ни названия ни даты выхода у сериала пока нет.

Американский канал FX начал работу над биографическим сериалом о становлении легендарной британской рок-группі The Rolling Stones.

Читайте такжеRolling Stones выпустили песню, которую ранее потеряли Байопик расскажет о ранних годах группы - с даты основания коллектива до 1972 года.

По сообщению The Hollywood Reporter, об этом рассказал председатель компании Джон Ландграф. По его словам, в настоящее время переговоры находятся на финальной стадии.

У проекта будет два сезона. Над ним будет работать Ник Хорнби, автор романа "Hi-Fi".

Ни названия ни даты выхода у сериала пока нет.

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Автор: УНИАН