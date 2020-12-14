Байопик расскажет о ранних годах группы \ instagram.com/therollingstones
Американский канал FX начал работу над биографическим сериалом о становлении легендарной британской рок-группі The Rolling Stones.
Читайте такжеRolling Stones выпустили песню, которую ранее потеряли Байопик расскажет о ранних годах группы - с даты основания коллектива до 1972 года.
По сообщению The Hollywood Reporter, об этом рассказал председатель компании Джон Ландграф. По его словам, в настоящее время переговоры находятся на финальной стадии.
У проекта будет два сезона. Над ним будет работать Ник Хорнби, автор романа "Hi-Fi".
Ни названия ни даты выхода у сериала пока нет.
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