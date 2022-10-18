Центральный корпус, в котором непосредственно находятся ценные архивы и проводятся мероприятия, остается в собственности Довженко-Центра.

Приватизация не повлияет на работу Довженко-Центра, поскольку будет касаться помещений, которые учреждение фактически не использовало по назначению, а сдавало в аренду.

Об этом заявила глава Государственного агентства по кино Марина Кудерчук.

16 октября Фонд государственного имущества начал процесс приватизации двух корпусов Довженко-Центра. Государственное предприятие получило ответное письмо с просьбой подготовить все необходимые документы. Речь идет о двух нежилых зданиях площадью 3137 кв.м и 5927 кв.м. В этих двух корпусах находятся частные офисы.

Видео дня

Центральный корпус, в котором непосредственно находятся ценные архивы и проводятся мероприятия, остается в собственности Довженко-Центра.

"Два корпуса Центра Довженко общей площадью около 9 тыс. квадратных метров, которые Фонд госимущества выставил на приватизацию, более 20 лет никоим образом Центр не использовал для реализации каких-либо культурных проектов. Эти квадратные метры Центр просто предоставлял в аренду. Центральный корпус Центра Довженко, в котором проходят художественные мероприятия и размещена уникальная коллекция учреждения, остается на балансе Центра Довженко", - заявила Марина Кудерчук.

Она заверила, что Довженко-Центр продолжит работу и останется на том же месте. Ни один из правительственных указов не предусматривал ни ликвидации учреждения, ни его передислокации.

Напомним, приказом от 5 августа 2022 года Госкино решило провести реорганизацию и передачу полномочий ГП "Национальный центр Александра Довженко". В приказе говорится о распределении Довженко-Центра на три юридических лица: ГП "Украинская анимационная студия", ГУ "Научный центр кинематографии Украины" и ГП "Национальный центр Александра Довженко".

В Довженко-центре реорганизацию назвали попыткой ликвидировать учреждение и национальный киноархив. В Госкино обвинения опровергли: после реорганизации учреждение продолжит свое функционирование как культурный и музейный центр.

Петиция об отмене реорганизации набрала необходимые 25 тысяч голосов. Впрочем, Кабмин решение не будет отменять. Правопреемником имущественных и неимущественных прав и обязанностей Довженко-Центра станет Украинская анимационная студия.