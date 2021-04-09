Бороться за победу будут по пять участников из каждой команды.

Уже в воскресенье в 21:00 на телеканале "1+1" состоится долгожданный первый прямой эфир главного вокального шоу "Голос страны".

Читайте такжеГалина Курышко: В стиле фольк можно спеть даже "Вечериночку" МонатикаВпервые в истории проекта зрители смогли почувствовать себя пятым тренером, ведь благодаря их голосованию в команду тренеров шоу вернут по одному участнику.

Бороться за победу будут по пять участников из каждой команды, а уже в следующий этап шоу пройдут только двое. Одного участника будет выбирать тренер, а другого - зрители путем голосования.

Команда Дорофеевой

Эпатажный рокер-архитектор Андрей Науменко

Хрупкая вокалистка Ирина Ебралидзе

Вокалист Илья Николаенко, пришедший на "Голос", чтобы доказать отцу, что может стать известным певцом

Исполнитель Илья Резников, который хочет перезагрузить карьеру

Команда Олега Винника

Хранительница украинского фольклора Галина Курышко

Парень с уникальным женским тембром Сергей Нейчев

Рокер с душой классического музыканта Богдан Муха

Диляра Дидаркизы, которая всю жизнь мечтала спеть на большой сцене

Команда MONATIK

Звезда интернета Тёма Паучек

Певец Саша Таб, который решил начать все с чистого листа

Певица KOLA, которая пришла на «Голос страны» за реваншем

Поющий психолог Владимир Хоменко

Участники команды Тины Кароль

Bad Guy с душой романтика NIKITA LOMAKIN

Украинская Adele Юлия Тимочко

Логист американской компании Катерина Гладий

Певица Мила Нитич, пришедшая на "Голос" за перезагрузкой

Смотрите прямые эфиры «Голоса страны» каждое воскресенье в 21:00 на канале «1+1».

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Автор: Ольга Робейко