На "Голос страны" вернутся четыре участника / фото 1+1

Уже в воскресенье в 21:00 на телеканале "1+1" состоится долгожданный первый прямой эфир главного вокального шоу "Голос страны".

Читайте такжеГалина Курышко: В стиле фольк можно спеть даже "Вечериночку" МонатикаВпервые в истории проекта зрители смогли почувствовать себя пятым тренером, ведь благодаря их голосованию в команду тренеров шоу вернут по одному участнику.

Бороться за победу будут по пять участников из каждой команды, а уже в следующий этап шоу пройдут только двое. Одного участника будет выбирать тренер, а другого - зрители путем голосования.

Команда Дорофеевой

  • Эпатажный рокер-архитектор Андрей Науменко
  • Хрупкая вокалистка Ирина Ебралидзе
  • Вокалист Илья Николаенко, пришедший на "Голос", чтобы доказать отцу, что может стать известным певцом
  • Исполнитель Илья Резников, который хочет перезагрузить карьеру
Команда Дорофеевой / фото instagram.com/goloskrainy_official

Команда Олега Винника

  • Хранительница украинского фольклора Галина Курышко
  • Парень с уникальным женским тембром Сергей Нейчев
  • Рокер с душой классического музыканта Богдан Муха
  • Диляра Дидаркизы, которая всю жизнь мечтала спеть на большой сцене
Команда Винника / фото instagram.com/goloskrainy_official

Команда MONATIK 

  • Звезда интернета Тёма Паучек
  • Певец Саша Таб, который решил начать все с чистого листа
  • Певица KOLA, которая пришла на «Голос страны» за реваншем
  • Поющий психолог Владимир Хоменко
Команда Монатика / фото instagram.com/goloskrainy_official

Участники команды Тины Кароль

  • Bad Guy с душой романтика NIKITA LOMAKIN
  • Украинская Adele Юлия Тимочко
  • Логист американской компании Катерина Гладий
  • Певица Мила Нитич, пришедшая на "Голос" за перезагрузкой
Команда Тины Кароль / фото instagram.com/goloskrainy_official

Смотрите прямые эфиры «Голоса страны» каждое воскресенье в 21:00 на канале «1+1».

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Автор: Ольга Робейко