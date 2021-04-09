Уже в воскресенье в 21:00 на телеканале "1+1" состоится долгожданный первый прямой эфир главного вокального шоу "Голос страны".
Читайте такжеГалина Курышко: В стиле фольк можно спеть даже "Вечериночку" МонатикаВпервые в истории проекта зрители смогли почувствовать себя пятым тренером, ведь благодаря их голосованию в команду тренеров шоу вернут по одному участнику.
Бороться за победу будут по пять участников из каждой команды, а уже в следующий этап шоу пройдут только двое. Одного участника будет выбирать тренер, а другого - зрители путем голосования.
Команда Дорофеевой
- Эпатажный рокер-архитектор Андрей Науменко
- Хрупкая вокалистка Ирина Ебралидзе
- Вокалист Илья Николаенко, пришедший на "Голос", чтобы доказать отцу, что может стать известным певцом
- Исполнитель Илья Резников, который хочет перезагрузить карьеру
Команда Олега Винника
- Хранительница украинского фольклора Галина Курышко
- Парень с уникальным женским тембром Сергей Нейчев
- Рокер с душой классического музыканта Богдан Муха
- Диляра Дидаркизы, которая всю жизнь мечтала спеть на большой сцене
Команда MONATIK
- Звезда интернета Тёма Паучек
- Певец Саша Таб, который решил начать все с чистого листа
- Певица KOLA, которая пришла на «Голос страны» за реваншем
- Поющий психолог Владимир Хоменко
Участники команды Тины Кароль
- Bad Guy с душой романтика NIKITA LOMAKIN
- Украинская Adele Юлия Тимочко
- Логист американской компании Катерина Гладий
- Певица Мила Нитич, пришедшая на "Голос" за перезагрузкой
Смотрите прямые эфиры «Голоса страны» каждое воскресенье в 21:00 на канале «1+1».
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