Девушка исполнила хит Ирины Билык «Ти мій».

На шоу «Голос країни-11» пришла 24-летняя диспетчер по грузоперевозкам из Львова Екатерина Гладий.

Читайте также"Голос страны-11": участники получат последний шанс попасть на шоу (фото)Девушке после исполнения песни Ирины Билык "Ти мій" удалось развернуть три тренерских кресла (Тина Кароль уже сформировала свою звездную команду еще на прошлой неделе).

Каждый из наставников уговаривал Екатерину присоединиться к его команде.

"Моя команда открыта. У меня последнее место. Таким голосом закрыть команду – это только радость и счастье», - заявил Monatik.

Девушка выбрала его как своего звездного тренера и закрыла его команду.

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Автор: Ольга Робейко