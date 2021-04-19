"Годзилла против Конга" лидирует в прокате / фото Warner Bros. Pictures
"Годзилла против Конга" превысил отметку в 390 миллионов долларов в мировом прокате и стал самым кассовым голливудским фильмом за время пандемии.
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Об этом сообщает The Hollywood Reporter.
В США "Годзилла против Конга" собрал 80,5 млн долларов, в мировом прокате - 309,7 млн долларов.
Таким образом, этот фильм побил рекорд, установленный боевиком "Довод" Кристофера Нолана, который собрал 365 миллионов долларов в мировом прокате.
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