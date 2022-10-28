На странице сериала в соцсетях появилась публикация с российским актером Глебом Абросимовым.

В популярном молодежном сериале "Элита" от Netflix дали роль россиянину Глебу Абросимову. Сеть негодует, так как актер - уроженец страны-агрессора, развязавшей 24 февраля 2022 полномасштабную войну в Украине.

Поклонники сериала из России встали на защиту актера. Они пишут в комментариях о том, что Глеб уже давно живет в Испании, а с родиной его связывает только место рождения - Тула.

"Украинцы, не смотрите сериал, если вас что-то не устраивает, хотя я более чем уверен, что вы все равно побежите смотреть после выхода сезона", "Украинцев так обидели, как будто Нетфликс дал работу самому Путину", - пишут комментаторы под постом.

А вот украинцы устроили настоящий бунт в сети. Они недовольны тем, что в сериале от Netflix снимается россиянин в то время, как в Украине из-за вражеских бомб гибнут мирные жители, военные и дети.

Реакция украинцев на роль россиянина в сериале

"Что с вами не так? Пока Россия убивает украинцев, вы решили нанять одного из них?"

"Пока украинцы страдают из-за России и войны, вы решаете взять к себе российского актера. Хорошая работа, изумительно!"

"Смотреть точно не буду из-за русского актера, позор"

"А теперь представьте, каково это, когда ты просыпаешься от взрывов российских ракет и новостей о погибших, а потом ты открываешь социальные сети, и мир такой: "О, давайте дадим россиянам работу и славу, и притворимся, что все в порядке, что им все равно". Все равно, что их страна совершает геноцид"

"Вы можете себе представить немецкого актера, принимавшего участие, например, в британском фильме 1942 года? Так почему же я вижу в вашем сериале российского актера?"

Сериал "Элита": что о нем известно

"Элита" - испанский веб-сериал, премьера которого состоялась 5 октября 2018 года на Netflix. Сериал был создан Карлосом Монтеро и Дарио Мадрона. Все сезоны состоят из восьми эпизодов.

Сериал рассказывает о жизни трёх подростков, которые получили стипендию для обучения в престижной школе Испании "Лас-Энсинас" после того, как в их прошлой школе обрушилась крыша. Для Самуэля, Нади и Кристиана обучение в новом месте будет нелёгким испытанием, потому что одноклассники сразу же невзлюбили новичков. Кроме унижений и запугиваний в школе происходит убийство одного из учеников. Полиции предстоит раскрыть необычное преступление, которое покрыто множеством тайн и загадок.

Напомним, нашумевший сериал "Дом дракона" разочаровал зрителей.

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