В это воскресенье на шоу вернется Оля Фреймут, а вот в какой роли - зрители узнают вскоре.

В воскресенье, 24 октября, в 21:00 на телеканале 1+1 состоится восьмой прямой эфир шоу "Танцы со звездами". В этом выпуске пары превратятся в трио - к ним присоединятся любимые танцовщики и звезды прошлых сезонов.

Танцоры не только поставят на этой неделе своим парам танец, но и выйдут вместе с ними на паркет.

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Кто из звезд вернется на "Танцы со звездами"

Вместе с MELOVIN и Лизой Русиной станцует Илона Гвоздева, с которой у пары возник конфликт из-за резких комментариев хореографа во время ее судейства на пятом эфире.

Макс Леонов, который на прошлой неделе попал в аварию и пропустил седьмой эфир, вернется на паркет. Вместе с Евгенией Власовой и Дмитрием Жуком они станцуют страстную румбу.

Артур Логай в соблазнительном образе продемонстрирует фристайл вместе с Анной Карелиной и Яной Цибульской. А вот к паре Ольга Харлан и Дмитрий Дикусар присоединится гимнастка Анна Ризатдинова, которая в "Танцах со звездами-3" дошла до финала.

Интересно, что в это воскресенье на шоу вернется Оля Фреймут, а вот в какой роли - зрители узнают вскоре.

Кто будет вести звездный балкон на шоу "Танцы со звездами"

В это воскресенье откроют главное воскресное шоу страны судьи с совместным танцем. Вести балкон будут звезды "Женского квартала" Владимир Шумка, Ирина Сопонару и Анастасия Оруджова, которая из-за травмы ноги вынуждена была покинуть шоу в начале этого сезона. А певец Владимир Дантес подарит зрителям свое выступление.

Как сообщал УНИАН, в седьмом эфире шоу "Танцы со звездами" из проекта ушли сразу две пары - Джамала и Антон Нестерко и Стас Горуна и Даниэла Преап.

Автор: Ольга Робейко