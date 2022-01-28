Премьера фильма намечена на 19 мая 2023 года.

Американский актёр гавайского происхождения Джейсон Момоа присоединился к актерскому составу новой части франшизы "Форсаж".

Об этом сообщают источники издания Deadline.

Подробности сюжета пока неизвестны. Премьера "Форсажа 10" намечена на 19 мая 2023 года.

Источники однако сообщили журналистам, что Момоа может сыграть персонажа-антагониста и побороться с главным героем фильмов - Вином Дизелем, который играет гонщика Доминика Торрето.

Прошлым летом сняли последнюю часть франшизы "Форсаж 9", которая собрала более 720 миллионов долларов в мировом прокате и стала одним из крупнейших фильмов года.

Известно, также что режиссёром выступит Джастин Лин, который принимал участие в создании "Форсажа 9". Вместе с ним, вероятно, в проект также вернётся Шарлиз Терон.

Напомним, ранее стало известно, что 42-летний актер Джейсон Момоа, известный по сериалу "Игра престолов" и фильмам "Аквамен", "Конан-варвар", и 54-летняя актриса Лиза Боне объявили о разводе после 16 лет отношений.

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