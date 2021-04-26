Любителям фильмов, способных пощекотать нервы, есть на что обратить внимание.

Ужасы - один из самых популярных и устрашающих жанров мирового кинематографа. Испугаться в 2020 году было чего, ведь хватает фильмов, которые способны пощекотать зрителям нервы.

"Ад по соседству" / 1BR

Картина рассказывает о девушке по имени Сара, которая после смерти тяжелобольной матери уезжает из дома, не желая мириться с отцом-изменщиком. Она переезжает в Лос-Анджелес и поселяется в квартире в закрытом комплексе. Но вскоре оказывается, что ее вежливые и приветливые соседи скрывают страшную тайну…

"Человек невидимка / Invisible Man

Сесилия (Элизабет Мосс) убегает от богатого парня-тирана. Впоследствии она узнает, что ее бывший бойфренд покончил с собой, а все свое имущество оставил ей. Девушка пытается начать новую жизнь и избавиться от психологических последствий прежних отношений. Но скоро Сесилия понимает, что мучитель все еще рядом и никак не отпустит ее.

"Гретель и Гензель" / Gretel & Hansel

Мрачное прочтение одноименной классической сказки братьев Гримм. В фэнтези-хорроре рассказывается о молодой девушке и ее младшем брате, которые бродят по лесу в поисках пищи. Бродя в лесу и утоляя голод ягодами, травами и грибами, они в конце концов выходят на домик, где есть много лакомств. Однако заботливая на первый взгляд бабушка на самом деле является ведьмой, которая любит лакомиться детишками.

"Мои волосы хотят убивать" / Bad Hair

Анна всегда мечтала работать на телевидении, а ее главная цель – создать собственное шоу, которое будут транслировать на ведущем канале страны. Чтобы произвести должное впечатление на новую начальницу, она решает сменить прическу и нарастить себе охапку волос. Сначала все складывается хорошо, но потом роскошная шевелюра начинает управлять поведением Анны и жаждет крови.

"Сторожка" / The Loge

Брат и сестра переживают смерть матери, покончившей с жизнью, и не желают принимать новую девушку их отца. Вместе с отцом и его невестой они отправляются на рождественские каникулы в отдаленный загородный дом. Когда они оказываются в заснеженной сторожке, начинают происходить странные и ужасные события.

"Под водой" / Underwater

Команда ученых на подводной исследовательской станции переживает землетрясение, разрушившее их лабораторию. Они решают перейти по дну океана к спасательным капсулам, однако за стенами станции их ждет что-то ужасное и голодное…

Главные роли в этом научно-фантастическом фильме с элементами ужасов сыграли Кристен Стюарт и Венсан Кассель.

"Маяк" / The Lighthouse

Артхаусный хоррор рассказывает о двух смотрителях маяка, которые живут в полной изоляции. Бесцветные дни сначала едва заметно меняют друг друга, а потом и вовсе сливаются в одну бесконечную тоску и мужчины постепенно сходят с ума. Главные роли в фильме исполнили Роберт Паттинсон и Уиллем Дефо.

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Автор: Алина Вишневская