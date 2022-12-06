Актриса эмоционально отреагировала на поступок сына.

Украинская актриса Ксения Мишина показала, какой подарок ей сделал 9-летний сын Платон. Звезда сериала "Крепостная" призналась, что не ожидала такого сюрприза от сына.

В инста-сториз она поделилась с поклонниками, что Платон купил ей кулон на цепочку, пока она не видела.

Когда Мишина открыла коробочку из ювелирного магазина, была в шоке. Знаменитость очень эмоционально отреагировала и зацеловала своего сына.

Видео дня

Чем известна Ксения Мишина

Ксения Мишина - украинская актриса, сыгравшая Лидию Шефер в сериале "Крепостная". Также в фильмографии знаменитости есть роли в таких картинах как "Клятва врача", "Ты только мой", "Подкидыш", "Наследница поневоле" и других.

Также она была главной героиней первого сезона романтического реалити "Холостячка". В финале она выбрала шоумена Александра Эллерта, но так и не построила с ним счастливые отношения.

Личная жизнь Ксении Мишиной

У нее были отношения с мужчиной, который, по ее словам, плохо к ней относился и даже поднимал на нее руку. Также у нее был роман с человеком, от которого она родила прекрасного сына Платона, но и с ним у нее ничего не получилось. Мужчина исчез из жизни актрисы и сына, и только недавно объявился.

Вас также могут заинтересовать новости: