Украинская актриса Ксения Мишина показала, какой подарок ей сделал 9-летний сын Платон. Звезда сериала "Крепостная" призналась, что не ожидала такого сюрприза от сына.
В инста-сториз она поделилась с поклонниками, что Платон купил ей кулон на цепочку, пока она не видела.
Когда Мишина открыла коробочку из ювелирного магазина, была в шоке. Знаменитость очень эмоционально отреагировала и зацеловала своего сына.
Чем известна Ксения Мишина
Ксения Мишина - украинская актриса, сыгравшая Лидию Шефер в сериале "Крепостная". Также в фильмографии знаменитости есть роли в таких картинах как "Клятва врача", "Ты только мой", "Подкидыш", "Наследница поневоле" и других.
Также она была главной героиней первого сезона романтического реалити "Холостячка". В финале она выбрала шоумена Александра Эллерта, но так и не построила с ним счастливые отношения.
Личная жизнь Ксении Мишиной
У нее были отношения с мужчиной, который, по ее словам, плохо к ней относился и даже поднимал на нее руку. Также у нее был роман с человеком, от которого она родила прекрасного сына Платона, но и с ним у нее ничего не получилось. Мужчина исчез из жизни актрисы и сына, и только недавно объявился.