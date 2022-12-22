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Марина Григоренко
Кадр из фильма "Достать ножи: Стеклянная луковица" / фото Netflix

"Достать ножи 2" и байопик о Уитни Хьюстон: что посмотреть на выходных

09:07, 22.12.2022
7 мин. 173

С 22 декабря в украинских кинотеатрах стартуют показы биографического фильма "Уитни. Я хочу танцевать с кем-то" о легендарной певице Уитни Хьюстон и мелодраматического триллера "Одержимые желанием". Также в избранных кинотеатрах начнут показывать подборку "Лучшие арт-фильмы 2022". Онлайн, тем временем, выйдут детективная комедия "Достать ножи: стеклянная луковица" с Дэниелом Крейгом и музыкальный фэнтези-фильм "Матильда: Мюзикл". Подробнее читайте в обзоре УНИАН.

УНИАН подготовил традиционную подборку новинок недели – как в кинотеатрах Украины, так и онлайн.

Достать ножи: Стеклянная луковица

Glass Onion: A Knives Out Mystery (США, 2022)

23 декабря Netflix выпустит одну из своих самых ожидаемых новинок года – детективную комедию "Достать ножи: Стеклянная луковиц", являющуюся продолжением хитового фильма 2019 года "Достать ножи". Впрочем, из предыдущей ленты в новую перекочует лишь один персонаж – эксцентричный детектив Бенуа Бланк в исполнении Дэниела Крейга (серия фильмов о Джеймсе Бонде, "Удача Логана", "Девушка с татуировкой дракона").

На этот раз детектив отправится в путешествие в Грецию, где технологический магнат Майлз Брон устраивает вечеринку для своих друзей. Чтобы развлечь гостей, он придумывает игру, участники которой должны разгадать убийство. Однако вскоре происходит настоящее убийство, и каждый из колоритных персонажей имеет свои мотивы для этого. Детектив Бенуа Бланк должен докопаться до истины до того, как погибнет еще кто-то.

Также в фильме сыграли Эдвард Нортон ("Бойцовский клуб", "Американская история Икс", "Бердмен"), Итан Хоук ("Гаттака", "Варяг", "Лунный рыцарь"), Жанель Моне ("Лунное сияние", "Антебеллум"), Кэтрин Хан ("Очень плохие мамочки", "ВандаВижен"), Джессика Хенвик ("Матрица: Воскрешение", "Серый человек"), Кейт Хадсон ("Как отделаться от парня за 10 дней", "Война невест"), Дэйв Батиста ("Стражи Галактики", "Армия мертвецов", "Дюна") и другие.

Режиссером фильма выступил Райан Джонсон, который также поставил первый фильм.

Премьера фильма состоялась в сентябре 2022 года на Международном кинофестивале в Торонто, позже его показали еще на нескольких кинофестивалях. В целом лента получила положительные отзывы. Так, на IMDb у него сейчас оценка 8 баллов из 10, на Rotten Tomatoes – по 93% одобрения как от критиков, так и от зрителей, а на Metacritic – 81 балл из 100 от кинообозревателей с пометкой must see, что соответствует характеристике "всеобщее признание", и 6,5 баллов из 10 от широкой аудитории, что соответствует характеристике "в целом положительные отзывы".

Уитни. Я хочу танцевать с кем-то

I Wanna Dance with Somebody (США, Новая Зеландия, 2022)

С 22 декабря в украинских кинотеатрах появится биографический фильм "Уитни. Я хочу танцевать с кем-то", который, как можно легко догадаться, расскажет о жизни и карьере легендарной американской поп/R&B певицы Уитни Хьюстон (1963-2012). Она считается одной из самых успешных вокалисток мира: количество проданных ею записей оценивают в 170 миллионов экземпляров. Согласно "Книге рекордов Гиннеса", Хьюстон является самой награждаемой артисткой всех времен. В частности, у нее 6 наград "Грэмми", 15 наград Billboard Music Awards, 21 награда American Music Awards, две награды "Эмми" и многие другие.

Главную роль в фильме исполнила Наоми Акки ("Леди Макбет", "Звездные войны: Скайуокер. Восхождение", "Конец е***ого мира"). Также в фильме снялись Стэнли Туччи ("Милые кости", "Голодные игры", "Первый мститель"), Эштон Сандерс ("Лунный свет", "Иуда и черный мессия"), Нафесса Уильямс ("Черная молния", "Черное и синее") и другие.

Режиссером фильма выступила Кейси Леммонс, которая до этого сняла исторический фильм "Гарриет". Сценарий к фильму создал Энтони МакКартен, который также написал биографические фильмы "Теория всего" о Стивене Хокинге, "Темные времена" о Уинстоне Черчилле и "Богемная рапсодия" о группе Queen.

Одержимые желанием

Seal of Desire (США, 2022)

Также с этого четверга в кинотеатрах Украины стартуют показы мелодраматического триллера "Одержимые желанием", в центре сюжета которого – привлекательный психолог, специализирующийся на семейной терапии. Он использует свои интуитивные способности, чтобы разоблачать супружеские измены и соблазнять убитых горем жен. Но игрок сам становится пешкой, когда встречает женщину, способную победить его в его же игре.

Главные роли в фильме исполнили Маркисс МакФадден (он же выступил режиссером и сценристом) и Рейвин Рошелль, не слишком известные широкой публике.

В мировой прокат лента вышла в апреле 2022 года и получила не самые лучшие отзывы. В частности, на IMDb у фильма оценка лишь 4,6 баллов из 10.

Матильда: Мюзикл

Roald Dahl's Matilda the Musical (Великобритания, США, 2022)

25 декабря 2022 года на Netflix станет доступен музыкальный фэнтези-фильм "Матильда: Мюзикл", который расскажет о девочке-вундеркинде Матильде. К ней плохо относятся дома, а в школе приходится терпеть издевательства от жестокой директрисы. Однако вскоре девочка находит родственную душу в лице своей учительницы мисс Хани.

Фильм основан на одноименном романе Роальда Даля 1988 года и мюзикле 2010 года, а снял его Мэттью Ворчус, который до этого поставил отмеченную критиками и несколькими престижными наградами и номинациями комедийную драму "Гордость".

Главную роль в фильме исполнила юная ирландская актриса Алиша Вейр. Также в ленте задействованы Лашана Линч ("Капитан Марвел", "007: Не время умирать", "Королев-воин"), Эмма Томпсон ("Круэлла", "Реальная любовь", франшиза "Гарри Поттер"), Стивен Грэм ("Банды Нью-Йорка", "Большой куш", "Ирландец"), Андреа Райзборо ("Бердмен", "Смерть Сталина", "Электрическая жизнь Луиса Уэйна") и другие.

Мировая премьера фильма состоялась в октябре 2022 года на Лондонском кинофестивале, а в начале декабря он попал в кинотеатры. Фильм получил в основном положительные отзывы. Так, на IMDb у него сейчас оценка 7,4 балла из 10, на Rotten Tomatoes – по 90% одобрения от критиков и 100% от зрителей, а на Metacritic – 72 балла из 100 от кинообозревателей и 6,8 баллов из 10 от широкой аудитории, что соответствует характеристике "в целом положительные отзывы".

Лучшие арт-фильмы 2022

С 22 декабря 2022 года в избранных кинотеатрах Украины покажут фильмы из подборки "Лучшие арт-фильмы 2022" по версии Arthouse Traffic, в которую войдут фильмы-лауреаты международных кинофестивалей и кинопремий:

Как работают кинотеатры в условиях военного времени

Кинотеатры в условиях военного положения работают с определенными особенностями. Так, если начинается воздушная тревога, то показ фильма останавливается, а зрителей просят покинуть зал и отправиться в ближайшее бомбоубежище. Чаще всего, если тревога менее получаса, то показ фильма продолжают с того места, на котором остановились, если дольше – предлагают обменять билет на другой сеанс.

Еще одно препятствие на пути киноманов – отключение электроэнергии. В некоторых кинотетрах есть генераторы, поэтому фильмы показывают и во время отключения света, однако большинство, к сожалению, такую роскошь не имеют. Тогда действует аналогичная система обмена билетов, как в случае с воздушными тревогами.

При этом сеансы привязаны к комендантскому часу и работе общественного транспорта – самые ранние сеансы начинаются в 10:00, а самые поздние – в 19:00.

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Кроме того, вы можете посмотреть фильмы, которые вышли в предыдущие недели, а также самые интересные сериалы декабря 2022 года – на этой неделе стартуют третий сезон комедийного сериала "Эмили в Париже" и фэнтезийный мини-сериал "Ведьмак: Кровное происхождение".

Марина Григоренко

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