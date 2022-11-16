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Марина Григоренко
Кадр из фильма "Мариуполис 2" / фото Артхаус Трафик

Обзор фильма "Мариуполис 2": тяжелый фильм, но его стоит посмотреть

16:34, 16.11.2022
5 мин. 543

17 ноября в украинский прокат выходит документальный фильм "Мариуполис 2", смонтированный из материала, который литовский режиссер Мантас Кведаравичюс успел отснять до того, как его убили российские оккупанты. УНИАН рассказывает, почему стоит посмотреть этот фильм, каким бы тяжелым он ни был.

Документалистика, особенно когда речь идет о войне, никогда не была легким зрелищем, поэтому далеко не все зрители идут смотреть такие фильмы в кинотеатрах. Тем не менее, они заслуживают внимания – для лучшего понимания ситуации, особенно зарубежным зрителем, для которых война где-то там очень далеко.

История создания "Мариуполиса"

Фильм "Мариуполис" стал вторым фильмом литовского режиссера-документалиста Мантаса Кведаравичюса, посвященным украинскому городу Мариуполь. Идея первого "Мариуполиса" появилась у режиссера весной 2015 года, когда он ехал в Одессу работать над другим своим фильмом "Стасис" и решил дополнительно снять греческое поселение возле Мариуполя. Впрочем, Мариуполь его настолько заворожил, что он решил посвятить ему отдельный фильм.

Съемки фильма проходили в течение весны-осени 2015 года в городе Мариуполь, а также поселках Широкино и Сартана. Режиссер тонко показал, как на фоне постоянных обстрелов со стороны пророссийских террористов в городе продолжается жизнь. За эту картину Кведаравичюс получил несколько престижных наград и номинаций.

Когда в феврале 2022 года Россия начала полномасштабное военное вторжение в Украину, Мантас сразу отправился в Мариуполь, чтобы задокументировать ситуацию в городе. Впрочем, это его и погубило.

Гибель режиссера "Мариуполиса 2"

Мантас Кведаравичюс провел в Мариуполе около месяца, снимая жизнь города накануне большой катастрофы, однако в конце марта его взяли в плен российские военные, а затем убили. Перед этим он успел зафиксировать жизнь города под угрозой войны, где на тот момент уже шли бои за "Азовсталь" и еще стоял Мариупольский драмтеатр, обозначенный как место укрытия детей.

Кадр из фильма "Мариуполис 2" / фото Артхаус Трафик

Фильм "Мариуполис 2" создан из спасенных фрагментов видео, которые сохранила невеста режиссера, украинка Анна Белоброва, которая находилась в Мариуполе вместе с ним. Она смогла вывезти видео в Литву, где смонтировала фильм вместе с Дуней Сычевой – монтажершей первой части "Мариуполиса". И, в итоге, "Мариуполис" два получился намного суровее своего предшественника.

О чем фильм "Мариуполис 2"

В центре сюжета "Маріуполіса 2" – жизнь группы жителей Мариуполя, которые прячутся от рашистських обстрелов в местной баптистской церкви. От начала, как они там заселились и начали настраивать быт, и до момента, когда они были вынуждены покинуть свое убежище.

Кадр из фильма "Мариуполис 2" / фото Артхаус Трафик

Фильм развивается довольно медленно, с длинной фиксацией камеры на одной точке, фактически без профессионального звука. Но именно звук добавляет ему наибольшей атмосферности – где-то что-то взрывается, и зритель инстинктивно вздрагивает, где-то раздается стрельба, вдруг на общем фоне радостно чирикают синички, приветствуя весну.

На этом фоне где-то люди ведут обычные разговоры, впрочем, тональность которых постепенно меняются – если поначалу люди держатся более бодро и оптимистично, обсуждая будничные дела, то со временем их все больше накрывает тревога.

Есть в фильме и несколько специально записанных монологов местных жителей. У них разные взгляды, что-то зрителю может не понравиться, но это документалистика, которая в том числе призвана сбить с людей "розовые очки".

На самом деле фильм действительно очень тяжелый, там есть несколько пугающих моментов, но это реальность. Это то, через что прошел и до сих пор проходит Мариуполь и еще множество украинских городов. Мир должен это увидеть, украинцы должны это увидеть, и понять, что это не кино со спецэффектами, а реальность.

Кадр из фильма "Мариуполис 2" / фото Артхаус Трафик

А потом после просмотра фильма зрителя не покидает мысль: интересно, что случилось с теми людьми? Спаслись ли они? Живы ли они? Остался ли кто-то из них в городе? Приспособился ли кто-то к жизни в условиях оккупации?

Как "Мариуполис 2" воспринял мир

Мировая премьера фильма состоялась во внеконкурсной секции "Специальный показ" 75-го Каннского кинофестиваля, где лента получила Специальный приз жюри "Золотой глаз".

"Мариуполис 2" получил несколько более высокие отзывы, чем его предшественник, и сейчас на IMDb у него оценка 7,6 баллов из 10, а на Rotten Tomatoes – 100% одобрения от критиков.

Сыграло роль и то, что фильм вышел в тот момент, когда это было до сих пор актуально, а Мариуполь был на первых полосах. Фактически, это первый или один из первых фильмов, посвященных новой большой войне.

Наш вердикт

"Мариуполис 2" – это очень важный фильм, который стоит посмотреть. В то же время, понимая его специфичность, нужно быть к нему готовым. Смотреть его будет сложно – как в плане течения, так и в плане эмоций, а после просмотра фильма вы точно еще какое-то время будете его обдумывать.

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С другими новинками недели вы можете ознакомиться в нашем отдельном материале.

Марина Григоренко

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