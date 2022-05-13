Мантас Кведаравичюс снял этот фильм еще до своей гибели.

На Каннском кинофестивале покажут фильм литовского документалиста Мантаса Кведаравичюса "Мариуполис 2". Известно, что эту картину он снял еще до своей гибели в Мариуполе.

Его невеста, которая находилась вместе с ним в "горячей точке" во время войны в Украине, продолжила работу над фильмом и смонтировала его с монтажером Дуней Сычевой.

"С огромной силой и чувствительностью "Мариуполис 2" показывает жизнь, которая продолжается во время бомбардировок, и демонстрирует образы, которые передают и трагедию, и надежду", - говорится в пресс-релизе фестиваля.

Отметим, в 2016 году Кведаравичюс снял полнометражный документальный фильм "Мариуполис" об украинском городе, показывающий последствия войны на Донбассе, столкновение мирного и военного в повседневной жизни, старого и нового в украинском обществе.

Напомним, 3 апреля появились сообщения о том, что Кведаравичюс погиб в окрестностях Мариуполя, где хотел снимать продолжение своего фильма "Мариуполис". Согласно первым сообщениям, в машину, в которой он ехал, попала ракета, режиссёра доставили в больницу, но не смогли спасти.

Двумя днями позднее со ссылками на жену Кведаравичюса, актрису Анну Белоброву, и на журналистку Альбину Львутину, находившуюся вместе с ним в Украине, было сообщено, что в действительности режиссёр погиб на несколько дней раньше: он был взят в плен российскими военными и расстрелян; ложная версия смерти Кведаравичюса была необходима для того, чтобы родные смогли вывезти через территорию России его тело.

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