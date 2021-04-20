Фильмов в прошлый карантинный год было несколько меньше, чем ожидалось. Но замечательных лент все равно хватает.

Прошедший 2020-й год был сложным для мирового кинематографа. Из-за пандемии коронавируса показ многих запланированных фильмов был отложен до лучших времен. Однако несмотря на это в прошлом году все же были яркие киноматографические ленты, которые стали популярными и запомнились зрителям.

"Джентльмены" / The Gentlemen

Британский комедийный боевик Гая Ричи под названием "Джентльмены" – это запутанная криминальная история с обаятельными и наглыми героями-бандитами. Актерский состав картины довольно интересен. В него, в частности, попали такие звезды, как Мэттью Макконахи, Колин Фаррелл, Хью Грант, Чарли Ханнэм и Генри Голдинг, Мишель Докер.

Эта лента является одним из самых высоко оцененных фильмов 2020 года.

"Тенет" / Tenet

В центре сюжета шпионского блокбастера Кристофера Нолана находится опытный специальный агент, который занимается лишь самой сложной оперативной работой. Главному герою предстоит отправиться в хаотичное путешествие с важным заданием, от которого зависит будущее планеты и всего человечества.

Фильм "Тенет" будет особенно интересен всем поклонникам фантастики и шпионских боевиков.

"Еще по одной" / Druk

Трагикомедийный фильм датского кинорежиссера Томаса Винтерберга. Главный герой в исполнении Мадса Миккельсена вместе с тремя своими друзьями однажды решают, что жизнь у них грустная и скучная, и договариваются, что будут каждый день выпивать. Таким образом они хотят проверить научную теорию о том, что с самого рождения человек страдает от недостатка алкоголя в крови. Что из этого получится – рассказывает лента "Еще по одной".

"Бескрайняя ночь" / The Vast of Night

Научно-фантастическая мистическая драма режиссера Эндрю Паттерсона, действие которой разворачивается в провинциальном городке. Эфир маленькой радиостанции в один вечер прерывается странным сигналом, и далее молодой радиоведущий и его подруга-телефонистка пытаются выяснить происхождение данных жутких звуков.

"Думаю, как все закончить" / I'm Thinking of Ending Things

Сюрреалистическая драма Чарли Кауфмана о душевных метаниях девушки, которая хочет порвать отношения со своим бойфрендом. Девушка едет к родителям молодого человека, сомневаясь, стоило ли соглашаться на эту поездку. А странные вещи, происходящие в доме его семьи, окончательно спутывает все ее мысли.

"Ширли" / Shirley

Американский биографический драматический фильм режиссера Джозефин Декер. Кинолента посвящена классику литературы ужасов – писательнице Ширли Джексон.

Чтобы создать очередной хоррор-шедевр, Ширли приглашает пожить в своем поместье молодую пару. В конце концов эти муж и жена оказываются втянуты в опасную интригу, которую писательница плетет не в воображении, а в жизни.

"Гнездо" / The Nest

Киноновелла Шона Дуркина, написавшего сценарий, занявшего режиссерское кресло и ставшего продюсером картины. Главные роли в фильме исполнили Джуд Лоу и Кэрри Кун. Они создали просто невероятный кино-дуэт, демонстрируя великолепную актерскую игру в изображении неприязни, постепенно нарастающей между супругами.

"Зависнуть в Палм-Спрингс" / Palms Springs

Фантастическая романтическая комедия рассказывает, как чужая свадьба в жарком калифорнийском городе становится "днем сурка" для развязанного гостя Найлза. Однажды проснувшись, он замечает, что на календаре, как и в предыдущий день, снова 9 ноября. Вместе с ним в данной временной петли оказалась также и старшая сестра невесты Сара, и с этого начинаются их совместные приключения и веселые проделки.

Вас также могут заинтересовать другие новости кино:

Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram

Автор: Алина Вишневская