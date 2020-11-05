На первой строчке оказался мюзикл "Гамильтон", который вышел в июле на сервисе Disney+.

Стали известны самые популярные фильмы этого года, которые вышли онлайн.

Читайте такжеВышел новый тизер фильма ужасов "Хэллоуин убивает"Список опубликовало издание Variety со ссылкой на компанию ScreenEngine/ASI, которая проанализировала поведение 1200 зрителей в возрасте от 13 до 64 лет. Просмотры считались лишь в течение первых семи дней после релиза фильма.

На первой строчке оказался мюзикл "Гамильтон", который вышел в июле на стриминговом сервисе Disney+. Автором мюзикла является актер и композитор Лин-Мануэль Миранда, который вдохновился биографией одного из отцов-основателей США Александра Гамильтона. Он создал уникальный хип-хоп мюзикл преимущественно с темнокожими актерами, в котором рассказывается история жизни и смерти известного политика, передает 112.ua.

На втором месте - комедия "Борат 2". Фильм является продолжением хита 2006 года.

Также в пятерку лидеров вошли фильмы "Мой шпион", "Эвакуация", "Финес и Ферб: Кэндис против Вселенной".

Топ-30 выглядит так:

"Гамильтон" (Disney+)

"Борат 2" (Amazon Prime Video)

"Мой шпион" (Amazon Prime Video)

"Эвакуация" (Netflix)

"Финес и Ферб: Кэндис против Вселенной" (Disney+)

"Мулан" (Disney+)

"Бессмертная гвардия" (Netflix)

"Суд над чикагской семеркой" (Netflix)

"Ведьмы" (HBO Max)

"Любовнички" (Netflix)

"Ребекка" (Netflix)

"Проект „Сила"" (Netflix)

"Энола Холмс" (Netflix)

Black is King (Disney+)

Madea's Farewell Play (Amazon Prime Video)

"Пятеро одной крови" (Netflix)

"Мои волосы хотят убивать" (Hulu)

"Артемис Фаул" (Disney+)

"Потерянные девушки" (Netflix)

"Американский огурчик" (HBO Max)

"Правосудие Спенсера" (Netflix)

"Дьявол всегда здесь" (Netflix)

"Старгерл" (Disney+)

"Грейхаунд" (Apple TV+)

"Пара на праздники" (Netflix)

"Палм-Спрингс" (Hulu)

"Айван, единственный и неповторимый" (Disney+)

"Облака" (Disney+)

"Поднять паруса" (Amazon Prime Video)

"Вот это ночка!" (Netflix)

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Автор: УНИАН