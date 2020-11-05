Стали известны самые популярные фильмы этого года, которые вышли онлайн.
Читайте такжеВышел новый тизер фильма ужасов "Хэллоуин убивает"Список опубликовало издание Variety со ссылкой на компанию ScreenEngine/ASI, которая проанализировала поведение 1200 зрителей в возрасте от 13 до 64 лет. Просмотры считались лишь в течение первых семи дней после релиза фильма.
На первой строчке оказался мюзикл "Гамильтон", который вышел в июле на стриминговом сервисе Disney+. Автором мюзикла является актер и композитор Лин-Мануэль Миранда, который вдохновился биографией одного из отцов-основателей США Александра Гамильтона. Он создал уникальный хип-хоп мюзикл преимущественно с темнокожими актерами, в котором рассказывается история жизни и смерти известного политика, передает 112.ua.
На втором месте - комедия "Борат 2". Фильм является продолжением хита 2006 года.
Также в пятерку лидеров вошли фильмы "Мой шпион", "Эвакуация", "Финес и Ферб: Кэндис против Вселенной".
Топ-30 выглядит так:
"Гамильтон" (Disney+)
"Борат 2" (Amazon Prime Video)
"Мой шпион" (Amazon Prime Video)
"Эвакуация" (Netflix)
"Финес и Ферб: Кэндис против Вселенной" (Disney+)
"Мулан" (Disney+)
"Бессмертная гвардия" (Netflix)
"Суд над чикагской семеркой" (Netflix)
"Ведьмы" (HBO Max)
"Любовнички" (Netflix)
"Ребекка" (Netflix)
"Проект „Сила"" (Netflix)
"Энола Холмс" (Netflix)
Black is King (Disney+)
Madea's Farewell Play (Amazon Prime Video)
"Пятеро одной крови" (Netflix)
"Мои волосы хотят убивать" (Hulu)
"Артемис Фаул" (Disney+)
"Потерянные девушки" (Netflix)
"Американский огурчик" (HBO Max)
"Правосудие Спенсера" (Netflix)
"Дьявол всегда здесь" (Netflix)
"Старгерл" (Disney+)
"Грейхаунд" (Apple TV+)
"Пара на праздники" (Netflix)
"Палм-Спрингс" (Hulu)
"Айван, единственный и неповторимый" (Disney+)
"Облака" (Disney+)
"Поднять паруса" (Amazon Prime Video)
"Вот это ночка!" (Netflix)
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