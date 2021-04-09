Создатели фильма уверяют, что зрителей ожидает одновременно устрашающее и весёлое зрелище про ночь ужаса во время самоизоляции.

Пэрис Хилтон и Памела Андерсон сыграют в слэшере Джимми Янопулоса «18 и старше», навеянном пандемией коронавируса.

Об этом сообщает Deadline.

Компанию им составят Джон Фостер, Луис Гусман, Джейк Вири, Дюк Николсон, Джон Робинсон, Винни Харлоу, певица Скай Феррейра, рэперы A$AP Nast и G Eazy, который напишет музыку к фильму.

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Продюсером картины станет Эшли Бенсон, которая также выступит в фильме в качестве актрисы.

Сюжет инди-хоррора пока держится в секрете. Но создатели уверяют, что зрителей ожидает одновременно устрашающее и весёлое зрелище про ночь ужаса во время самоизоляции.

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Автор: Денис Прядко