Новая лента уже получила различные отзывы от зрителей и критиков.

Премьера психологического триллера "Холланд" состоялась 27 марта. И уже несколько дней подряд зрители и критики активно обсуждают эту новую ленту с Николь Кидман в главной роли.

За что она понравилась и из-за чего получила негативные отзывы - узнаете дальше.

О чем фильм "Холланд"

В центре фильма Нэнси Вандергрут - учительница экономики, которая на первый взгляд имеет идеальную жизнь в городе Холланд. Однако женщина начинает подозревать своего мужа в измене. Для того, чтобы узнать правду, она проводит собственное расследование, которое открывает немало интересных подробностей.

Видео дня

Режиссером ленты является Мими Кейв. Главные роли сыграли Николь Кидман, Гаэль Гарсия Берналь и Мэттью Макфедьен.

Оценка фильма "Холланд" на Rotten Tomatoes

Лента получила рейтинг 31% со средней оценкой 4,7/10. На сайте Metacritic "Холланд" получил 42 балла из 100. Критики отмечают, что фильм прежде всего показывает мнение центрального персонажа, у него недоработанные линии второстепенных персонажей и слабый сценарий. Также они акцентируют внимание на растянутом темпе и чрезмерном количестве сюжетных крючков, от которых устает зритель.

Чем нравится "Холланд" зрителям

Несмотря на критику, главным плюсом фильма является непревзойденная актерская игра Николь Кидман. Также зрителям понравилось яркое визуальное оформленное кино.

Напомним, ранее стало известно, почему критикуют новую "Белоснежку" от Disney.

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