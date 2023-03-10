Главные роли в ленте исполнили участники рэп-группы "Курган и Agregat" – братья Рамил и Амил Насировы.

Комедийная драма Антонио Лукича "Люксембург, Люксембург", премьера которой состоялась на прошлогоднем Венецианском кинофестивале, выйдет в украинский прокат 13 апреля 2023 года.

Фильм рассказывает о братьях-близнецах – водителе маршрутки Николае и полицейском Василии, которые узнают, что их давно пропавший отец живет в Люксембурге и он серьезно заболел. Парни отправляются в путешествие, чтобы увидеть его в последний раз. Однако оправдает ли результат этого путешествия их ожидания?

Как рассказывает пресс-служба Kinomania Film Distribution, съемки ленты проходили в 2021 году в Лубнах Полтавской области, на настоящем полицейском полигоне в Киеве и в Люксембурге. Завершать фильм команде пришлось уже после начала полномасштабного вторжения России в Украину.

"Если "Мои мысли тихие" – это первый украинский фильм о высоком чуваке, то "Люксембург, Люксембург" – пожалуй, первый украинский фильм о близнецах из города Лубны. Это история о двух парнях, которые пытаются понять, как устроена жизнь, опираясь на пример своего отца. Один из братьев считает его героем, а другой – старается держаться подальше от его криминальной фигуры. Этот фильм о вечном, только не пафосно, а на слобожанском суржике", – рассказывает о своем новом фильме Антонио Лукич.

Главные роли в фильме сыграли участники рэп-группы "Курган и Agregat" – братья Рамил и Амил Насировы. Для обоих это дебютная работа в кино.

"Люксембург, Люксембург" – это второй полнометражный фильм украинского режиссера Антонио Лукича, который прославился благодаря комедии "Мои мысли тихие" 2019 года. Всего лента была представлена на более чем на 70 кинофестивалях мира, где она получила немало престижных наград и номинаций. В Украине фильм стал лауреатом Национальной кинопремии "Золота Дзига" и Национальной премии кинокритиков "Киноколо".

Премьера "Люксембург, Люксембург" состоялась в программе "Горизонты" на Венецианском киновестивале в сентябре 2022 года. После этого фильм показали на многих других международных фестивалях, где он получил несколько номинаций. На IMDb у него в настоящее время оценка 7,1 балла из 10, а на Rotten Tomatoes – 80% одобрения критиков.

Вас также могут заинтересовать новости: