Гендиректор кинокомпании рассекретил, когда начнутся съемки нового сезона.

Гендиректор кинокомпании HBO Кейси Блойс прокомментировал слухи об отмене съемок нового сезона популярного сериала "Эйфория". Глава студии опроверг такую информацию и раскрыл дату, когда начнутся съемки 3 сезона.

Как сообщает издание Variety, об этом Блойс объявил на пресс-конференции во вторник, 12 ноября. По его словам, новая часть картины будет состоять из 8 серий. Также гендиректор HBO сообщил, что после двухлетней паузы работа над сериалом начнется в январе 2025 года.

"Я знаю, что шоу сейчас привлекает много внимания, потому что, знаете, оно создало несколько настоящих кинозвезд. У них (актеров - УНИАН) есть различные проекты, над которыми они работают, но мы снимаем этот сезон, поэтому ничего не изменилось", - отметил Кейси.

Видео дня

Он подчеркнул, что работа над картиной не останавливалась и, вероятно, сценарий к подростковой драме уже написан. Гендиректор кинокомпании отметил, что информация об отмене съемок - это просто слухи, которые не были ничем подтверждены.

"Я думаю, что у нас есть дата начала, середина-конец января. Ничего не изменилось. Кто-то что-то сказал в интернете, и тогда все эти слухи начались. Мы снимаем сезон. Я читал сценарии. Мы рады. Мы движемся вперед", - добавил Блойс.

Как известно, сериал режиссера Сэма Левинсона находится в стадии препродакшена с 2022 года. Причиной паузы в производстве картины стали разногласия во взглядах на сценарий у режиссера и актеров, играющих главные роли, в частности, Зендеи. Из-за этого сценарий неоднократно меняли, но сейчас, похоже, команда "Эйфории" пришла к согласию.

Что известно об "Эйфории"

Сериал рассказывает о жизни современных подростков, касаясь сложных и часто противоречивых тем, таких как зависимость, психические расстройства, сложные отношения и поиски себя. Главная героиня Ру Беннет недавно вышла из реабилитации после передозировки, но все еще не может справиться с наркозависимостью. На фоне этого Ру знакомится с новой ученицей Джулс, и между ними зарождается глубокая, но непростая дружба. Премьера первого сезона сериала состоялась 16 июня 2019 года. Второй сезон вышел на HBO Max 9 января 2022 года.

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