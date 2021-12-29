Актрисе Эмме Уотсон очень нравился Том Фелтон.

Британская киноактриса Эмма Уотсон, которая сыграла Гермиону Грейнджер в культовой франшизе о Гарри Поттере, призналась, что на съемках влюбилась в одного из своих коллег.

Об этом пишет Daily Mail.

Оказалось, что Эмме очень нравился Том Фелтон, исполнитель роли Драко Малфоя, с которым они враждовали все фильмы по сюжету.

"Я вошла в комнату, где у нас были уроки… И я просто не знаю, как это сказать – я просто влюбилась в него. Помню, у нас было задание, нарисовать, как, по нашему мнению, выглядел Бог и Том нарисовал девушку на скейте в кепке козырьком назад", – рассказала Эмма.

Читайте такжеЗвезда "Гарри Поттера" прокомментировала слухи о своей помолвкеОднако парой актеры не стали, оставшись друзьями.

Том Фелтон в ответ признался, что всегда знал о чувствах Эммы.

"Мне кажется, я тогда сидел в кресле гримера, и кто-то сказал: "Да парень, она в тебя влюблена!". А я стал защищать ее. Да, у меня всегда была к Эмме симпатия и это продолжается и сейчас. Мы всегда чувствовали… родство", – рассказал актер.

Ранее сообщалось, что к 20-й годовщине выхода первого фильма о Гарри Поттере сняли специальный эпизод "Гарри Поттер: возвращение в Хогвартс".

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