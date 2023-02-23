В украинский прокат фильм "Экзорцист Ватикана" выйдет 6 апреля 2023 года.

Вышел трейлер фильма ужасов "Экзорцист Ватикана" (The Pope's Exorcist) о главном экзорцисте Ватикана отце Габриеле Аморте с Расселом Кроу в главной роли.

Как сообщает пресс-служба B&H film distribution, в украинский прокат фильм выйдет 6 апреля 2023 года.

В основу сюжета легла жуткая история, вдохновленная реальными файлами расследований главного экзорциста Ватикана – отца Габриэля Аморта. Во время работы над делом об одержимости демоном маленького мальчика, отец Габриэль узнает о многовековом заговоре Ватикана, который церковь так отчаянно пыталась скрыть.

Кроме оскароносного Рассела Кроу ("Гладиатор", "Игры разума", "Отверженные", "Славные парни"), в фильме сыграли Дэниэл Дзоватто ("Не дыши", "Бойтесь ходячих мертвецов"), Алекс Эссо ("Доктор Сон", "Полуночная месса", "Призраки поместья Блай") и Франко Неро ("Джанго", "Крепкий орешек 2", "Джон Уик 2").

Режиссером фильма выступил Джулиус Эйвери, который до этого снял фильмы "Оверлорд" и "Самаритянин".

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