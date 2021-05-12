В сиквеле детектива "Ножи наголо" сыграет именитый актер Эдвард Нортон. Также в фильме снимутся Дэниел Крейг и Дэйв Батиста.
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При этом сюжет второй части фильма пока держится в секрете. Известно только то, что второй фильм будет сосредоточен на персонаже Дэниэла Крейга, а сами постановщик и студия Lionsgate намерена сделать франшизу. К слову, Крейг вернется к роли презрительного детектива Бенуа Бланка.
Напомним, в первой части фильма знаменитый автор детективов Харлан Тромби умирает во время празднования своего 85-летия, в котором участвуют его работники и родственники. На место событий прибывают детективы. Все указывает на убийство, а значит, следователям предстоит вычислить преступника, прячущегося среди гостей.
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