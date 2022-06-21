Джонни Депп сменил имидж.

Голливудский актер и музыкант Джонни Депп после окончания судов со своей экс-супругой Эмбер Херд и победой над ней решил сменить имидж.

И если раньше он носил бороду и усы, то сейчас решил их сбрить. В таком образе он появился на Хельсинкском блюзовом фестивале. Он исполнил несколько своих песен и другие известные хиты.

Несмотря на примечательный стиль одежды - бохо, поклонники не сразу узнали Джонни Деппа. И все из-за гладкого лица, с которым его уже давно никто не видел.

Многие пользователи сети отметили, что борода и усы больше подходили Деппу. А сейчас он, по их мнению, выглядит как обыденный мужчина средних лет.

Напомним, как менялся образ Джонни Деппа за время его карьеры.

Кроме того, Эмбер Херд также не особо грустит после окончания судов. Недавно ее застали во время шопинга в магазине. Однако как только поняла, что ее снимают папарацци, тут же бросила вещи и сбежала.

Вас также могут заинтересовать новости: