В новом сериале будет еще больше экшина.

Поклонники "Джона Уика" имеют повод для радости! Компания Lionsgate Television объявила о съемках сериала "Джон Уик: Под Высоким столом", который станет продолжением популярной франшизы с Киану Ривзом.

События сериала развернутся после завершения фильма "Джон Уик 4", когда главный герой покинул мир Высокого стола - таинственной организации наемных убийц. В новом шоу появятся новые персонажи, которые будут стремиться сделать себе имя в этом опасном мире, а некоторые знакомые герои франшизы останутся верными старым правилам.

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Киану Ривз, сыгравший главную роль во всех четырех фильмах, выступит исполнительным продюсером сериала. Сценаристом и шоураннером станет Роберт Левин, известный по работе над сериалами "Черные паруса" и "Старик".

Интересно, что осенью 2023 года вышел мини-сериал "Континенталь: из мира Джона Уика", который стал приквелом к событиям фильмов. Новый сериал "Джон Уик: Под Высоким столом" обещает еще больше экшена, интриг и неожиданных поворотов сюжета.

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