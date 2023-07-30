Десятая часть расскажет о событиях, которые происходили между первым и вторым фильмом.

Корпорация Lionsgate показала жуткий трейлер новой части фильма "Пила". Это будет уже десятый эпизод истории о маньяке и убийце Джоне Крамере.

Зрителей будет ждать сюрприз, ведь главный герой вернется в "Пилу". Создатели фильма решили показать, что происходило с Крамером между событиями, которые развивались в первой и второй частях франшизы.

"Джон Крамер вернулся. Самая тревожная часть франшизы "Пилы", которая исследует нерассказанную главу самой личной игры. Между событиями "Пилы 1" и "Пилы 2" больной и отчаявшийся Джон едет в Мексику для рискованной и экспериментальной медицинской процедуры в надежде на чудодейственное лекарство от рака - чтобы обнаружить, что вся операция - это афера, направленная на то, чтобы обмануть самых уязвимых. Вооруженный новой целью, печально известный серийный убийца возвращается к своей работе, переворачивая планы мошенников в своей фирменной интуитивной манере через коварные, безумные и хитроумные ловушки", - указано в описании к трейлеру.

Поклонники фильма оценили трейлер и уже с нетерпением ждут премьеры, которая намечена на октябрь 2023 года. Однако некоторые комментаторы отметили, что десятая часть "Пилы" показывает лишь события из прошлого, никак не влияя на сюжет истории.

О чем фильмы из франшизы "Пила"

Первая часть фильма "Пила" вышла на экраны в 2004 году. История о серийном убийце Джоне Крамере, который убежден, что некоторых людей нужно жестоко "учить" ценить жизнь, понравилась зрителям. После этого фильм получил продолжение.

Больной маньяк выдумывал жуткие издевательства, пытался излечиться от рака и нашел тех, кто продолжит "дело" после его смерти. Напомним, в 2021 году зрители смогли увидеть перезапуск "Пилы" с Сэмюэлем Джексоном и Крисом Роком.

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