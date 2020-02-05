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Опубликован трейлер перезапуска “Пилы” с Сэмюэлем Джексоном и Крисом Роком

17:08, 05 февраля 2020
Кино и музыка
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В сети появился трейлер перезапуска "Пилы" / Скриншот трейлера

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Сюжет ленты посвящен полицейским, которые расследуют серию изощренно жестоких убийств своих коллег.  Главную роль в фильме исполнил комик Крис Рок, который также выступил продюсером картины. Вместе с ним в фильме снялись Сэмюэл Л. Джексон, Марисоль Николс  и Макс Мингелла.

В США фильм выйдет на экраны 15 мая. 

Ранее в сети появился трейлер фильма ужасов «Цвет из иных миров», снятого по мотивам одноимённого романа Говарда Лавкрафта. Главную роль в картине исполнил Николас Кейдж.

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Теги: #фильм ужасов