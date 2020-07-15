Опубликованы первые кадры с Джейми Фоксом в фильме о суперсиле на 5 минут

Джейми Фокс сыграет бывшего военного.

Актеры Джейми Фокс и Джозеф Гордон-Левитт сыграют главные роли в фильме Project Power.

Картина расскажет о новом наркотике, который действует всего 5 минут, передает popcornnews.

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При этом подростки даже за такое короткое время могут натворить такого, что в новом Орлеане начнется хаос. Джейми Фокс сыграет бывшего военного, который постарается найти того, кто создает этот наркотик.

Создатели экшена намекнули, что преступники похитят либо родственника Джейми, либо ценную вещь. А вот Гордон-Левитт будет детективом полиции, который занимается тем же расследованием. Премьера фильма состоится на Netflix 14 августа 2020 года.

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