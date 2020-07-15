Звезда "Призрачного гонщика" выступил против цензуры старых ситкомов из-за расизма
Британский актер Идрис Эльба заявил, что не нужно вводить цензуру на старые ситкомы для борьбы с расизмом.
Идрис оказался непоколебимым приверженцем свободы слова, передает Radio Times.
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"Думаю, что вместо ограничений нужно ввести рейтинговую систему, которая будет предупреждать зрителей о том, что в некоторых фильмах или шоу имеют место оскорбительные точки зрения. Чтобы высмеивать истину, нужно эту истину знать. Но цензурировать расистские темы в том или ином шоу, выводить их из доступа… Думаю, люди должны знать, что в прошлом такие шоу выпускались", - сказал актер.
Также он отметил, что для прогресса нужна свобода слова. А в цензуру Эльба не верит.
"Уполномоченные лица и хранители архивов изымают то, что им кажется совершенно дурным в нынешние времена, — это справедливо и полезно. Но я считаю, что для прогресса людям нужна свобода слова, хотя зрителям при этом необходимо осознавать, на что они идут. Я не верю в цензуру. Мы нуждаемся в праве говорить все, что хотим. В конце концов, именно мы творим историю", - добавил Идрис.
Актер отметил, что в первую очередь нужно изменить менталитет, а также людям стать более терпимыми.
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