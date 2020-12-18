Буллок сыграл Бобу Фетта во втором и третьем фильмах оригинальной трилогии «Звездных войн».

Актер Джереми Буллок, сыгравший Бобу Фетта в оригинальной трилогии «Звездных войн», умер в возрасте 75 лет.

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Буллок сыграл Бобу Фетта во втором и третьем фильмах оригинальной трилогии «Звездных войн» — «Империя наносит ответный удар» (1980) и «Возвращение джедая» (1983).

Создатель «Звездных войн» Джордж Лукас хотел сделать Фетта второстепенным персонажем, но тот приобрел популярность у зрителей. Несмотря на эпизодическую роль в фильме «Империя наносит ответный удар», были написаны романы, созданы комиксы и фан-сайты. Редчайшую статуэтку Бобы Фетта в 2019 году продавали за рекордные $500 тыс, передает kommersant.

Джереми Буллок также сыграл в фильме вселенной «Звездных войн» «Месть ситхов» (2005). Там он исполнил эпизодическую роль капитана Джеремока Колтона. Также он играл в фильме «Осьминожка» (1983) о Джеймсе Бонде и в сериале «Доктор Кто».

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Автор: УНИАН