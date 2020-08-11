Джаред Лето может сыграть в новом "Троне"

"Трон" — серия фантастических фильмов, основная часть действия которых разворачивается в виртуальном мире, носящем название Система.

Студия Disney назначила Гарта Дэвиса режиссером новой части "Трона". Студия пока не решила пускать ли ленту в производство.

Как сообщает Deadline, Гарт Дэвис известен по фильму "Лев" 2016 года, в котором сыграли Дев Патель и Руни Мара, его номинировали на "Оскар" шесть раз.

Дэвис также снял "Марию Магдалину", главные роли в которой исполнили Руни Мара и Хоакин Феникс.

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Сценаристом нового фильма выступил Джесси Вигутов ("Семейные ценности", "Принц"). В качестве продюсеров выступают Джастин Спрингер ("Обливион", "Дамбо"), Эмма Ладбрук и Джаред Лето. Последний, по сведениям источников, сыграет одну из главных ролей.

"Трон" — серия фантастических фильмов, основная часть действия которых разворачивается в виртуальном мире, носящем название Система.

Как сообщал ранее УНИНА, из-за пандемии коронавируса кинотеатры многих стран полностью закрыты, поэтому абсолютно все премьеры сейчас переносят на другие даты. Кинокомпания Sony также перенесла множество своих премьер.

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