цей матеріал доступний українською

Джаред Лето может сыграть в новом "Троне"

04:31, 11 августа 2020
Кино и музыка
43 0
REUTERS

Как сообщает Deadline, Гарт Дэвис известен по фильму "Лев" 2016 года, в котором сыграли Дев Патель и Руни Мара, его номинировали на "Оскар" шесть раз. 

Дэвис также снял "Марию Магдалину", главные роли в которой исполнили Руни Мара и Хоакин Феникс.

Читайте такжеСоздатели проведут досъемки фильма "Дюна" с Тимоти Шаламе и Хавьером Бардемом в Европе этим летом

Сценаристом нового фильма выступил Джесси Вигутов ("Семейные ценности", "Принц").  В качестве продюсеров выступают Джастин Спрингер ("Обливион", "Дамбо"), Эмма Ладбрук и Джаред Лето. Последний, по сведениям источников, сыграет одну из главных ролей. 

"Трон" — серия фантастических фильмов, основная часть действия которых разворачивается в виртуальном мире, носящем название Система.

Как сообщал ранее УНИНА, из-за пандемии коронавируса кинотеатры многих стран полностью закрыты, поэтому абсолютно все премьеры сейчас переносят на другие даты. Кинокомпания Sony также перенесла множество своих премьер. 

Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter