Премьеры "Морбиуса" и "Охотников за привидениями" перенесли: названы новые даты
Из-за пандемии коронавируса кинотеатры многих стран полностью закрыты, поэтому абсолютно все премьеры сейчас переносят на другие даты. Кинокомпания Sony также перенесла множество своих премьер.
Новые даты премьер фильмов Sony:
«Кролик Питер 2»: 15 января 2021 (планировался на 27 марта 2020);
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«Морбиус»: 19 марта 2021 (планировался на 31 июля 2020) ;
«Охотники за привидениями: Наследники»: 5 марта 2021 (планировался на 10 июля 2020);
«Отцовство»: 23 октября 2020 (планировался на 15 января 2021);
«Неизведанное: Удача Дрейка»: 8 октября 2021 (планировался на 5 марта 2021).
«Грейхаунд» с Томом Хэнксом тоже перенесли, но новая дата пока не объявлена. Плановый выход в прокат должен был состояться 12 июня 2020 года. Также была перенесена неизвестная картина, снятая совместно с Marvel. Она планировалась на 8 октября 2021 года.