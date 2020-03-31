Премьеры "Морбиуса" и "Охотников за привидениями" перенесли: названы новые даты

Фильм "Морбиус" с Джаредом Лето в главной роли теперь выйдет на экраны только через год.

Из-за пандемии коронавируса кинотеатры многих стран полностью закрыты, поэтому абсолютно все премьеры сейчас переносят на другие даты. Кинокомпания Sony также перенесла множество своих премьер. Новые даты премьер фильмов Sony: «Кролик Питер 2»: 15 января 2021 (планировался на 27 марта 2020); Читайте такжеСериал "Спіймати Кайдаша" стал настоящим хитом в Украине: почему о нем все говорят «Морбиус»: 19 марта 2021 (планировался на 31 июля 2020) ; «Охотники за привидениями: Наследники»: 5 марта 2021 (планировался на 10 июля 2020); «Отцовство»: 23 октября 2020 (планировался на 15 января 2021); «Неизведанное: Удача Дрейка»: 8 октября 2021 (планировался на 5 марта 2021). «Грейхаунд» с Томом Хэнксом тоже перенесли, но новая дата пока не объявлена. Плановый выход в прокат должен был состояться 12 июня 2020 года. Также была перенесена неизвестная картина, снятая совместно с Marvel. Она планировалась на 8 октября 2021 года.

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