Рыночная капитализация Warner Bros. составляет примерно 29 миллиардов долларов, Paramount оценивается примерно в 10 миллиардов долларов.

Кинокомпании Warner Bros. и Paramount начали переговоры о слиянии, сообщают Variety.

По данным источников,19 декабря глава Warner Bros. Дэвид Заслав и глава Paramount Боб Бакиш встретились, чтобы обсудить возможную сделку. Заслав также встречался с Шари Редстоун - главой National Amusements Inc., владеющей контрольным пакетом Paramount Global.

Рыночная капитализация Warner Bros. составляет примерно 29 миллиардов долларов, Paramount оценивается примерно в 10 миллиардов долларов.

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В случае объединения Warner Bros. сможет использовать свою международную сеть для продвижения франшиз Paramount, а детские фильмы и мультсериалы Paramount, в свою очередь, могут оказаться важным активом для стримингового бизнеса Warner Bros.

Обе компании от официальных комментариев по поводу переговоров о слиянии отказались. Источники указали, что обсуждение сделки находится лишь на начальном уровне.

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