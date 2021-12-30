Актер назвал обращение коллеги "примером манипуляции".

Известный рэстлер и актер Дуэйн Джонсон прокомментировал публичную просьбу бывшего коллеги по франшизе "Форсаж" Вина Дизеля о возвращении в проект.

О своем решении он рассказал в интервью CNN.

Ранее Вин Дизель опубликовал в своем Instagram пост, с призывом к Джонсону сняться в продолжениях "Форсажа". При этом он заявил, что хочет выполнить обещание, которое много лет назад дал покойному другу и еще одной звезде "Форсажа" Полу Уокеру.

Джонсон назвал обращение Дизеля "примером манипуляции":

"Мне не понравилось, что он упомянул в посте своих детей и смерть Пола Уокера… С самого начала я хотел закончить свою удивительную историю в этой невероятной франшизе "Форсаж" с благодарностью и красиво. Очень жаль, что наш публичный диалог это испортил".

Читайте также"Книга Бобы Фетта": вышел первый эпизод сериала по "Звездным войнам"Актера очень удивило, что Дизель вообще написал об этом, ведь еще летом у актеров состоялась личная беседа. В ней "Скала" признался, что не вернется.

"Я также лично поговорил со своими партнерами из Universal. Меня все поддержали, поскольку они понимают проблему", – отметил Джонсон.

Известно, что Джонсон и Дизель сильно поссорились во время съемок восьмой части "Форсажа" в 2016 году, причиной они тогда называли творческие разногласия.

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