Актер опубликовал в Instagram трогательный пост и назвал Дуэйна Джонсона младшим братом.

Американский актер и кинорежиссер Вин Дизель недавно повздорил с другим актером Дуэйном "Скалой" Джонсоном. Последний говорил о том, что и вовсе возненавидел Дизеля во время съемок "Форсажа" и больше никогда не вернется на площадку.

Видимо, Дизель осознал, что "перегнул палку" и решил публично извиниться перед "Скалой".

"Мой младший брат Дуэйн ... время пришло. Мир ждет финала. Как вы знаете, мои дети называют вас дядей Дуэйном. Не было праздника, чтобы они не послали вам добрых пожеланий... но время пришло. Наследие ждет", - написал Дизель.

Читайте также"Это разнос": эпатажная MARUV "порвала" сеть новым альбомом No NameТакже Вин попросил Дуэйна вернуться к съемкам финала "Форсажа": "Вы должны появиться, не оставляйте франшизу без дела, вы должны сыграть очень важную роль. Никто другой не сумеет сыграть Хоббса. Я надеюсь, что вы окажетесь на высоте и исполните свое предназначение", - добавил кинорежиссер.

Отметим, ранее Вин Дизель говорил о том, что 11 часть франшизы станет последней. Она выйдет в 2024 году. Франшиза "Форсаж" стартовала в 2001 году. Помимо Дизеля в ней снимались Пол Уокер (погиб в 2013 году), Мишель Родригес, Джордана Брюстер, Тайриз Гибсон, Лудакрис, Дуэйн Джонсон и Джейсон Стэйтем.

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Автор: Диана Могилевич