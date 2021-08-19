Первенство досталось Дэниелу Крейгу благодаря роли в детективе "Достать ножи".

Обнародован список самых высокооплачиваемых актеров Голливуда и размеры их гонораров. Первое место занял английский актер Дэниел Крейг.

Список опубликовало издание Variety.

Первенство Крейгу досталось благодаря роли в детективе "Достать ножи" и его двух предстоящих сиквелах.

Сообщается, что за съемки он гарантировано получит от Netflix не менее 100 миллионов долларов.

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Дэниэл Крейг − $100 млн (сиквелы "Достать ножи").

Дуэйн Джонсон − $50 млн ("Красное уведомление").

Уилл Смит − $40 млн ("Король Ричард").

Дензел Вашингтон − $40 млн ("Дьявол в деталях").

Леонардо ДиКаприо − $30 млн ("Не смотри вверх").

Марк Уолберг − $30 млн ("Правосудие Спенсера").

Дженнифер Лоуренс − $25 млн ("Не смотри вверх").

Джулия Робертс − $25 млн ("Оставь мир позади").

Сандра Баллок − $20 млн ("Затерянный город Д").

Райан Гослинг − $20 млн ("Серый человек").

Крис Хемсворт − $20 млн ("Тор 4: Любовь и гром").

Брэд Питт − $20 млн ("Скоростной поезд").

Майкл Б. Джордан − $15 млн ("Без жалости").

Том Круз − $13 млн ("Топ Ган: Мэверик").

Киану Ривз − $12−14 млн ("Матрица 4").

Крис Пайн − $11,5 млн ("Подземелья и драконы").

Роберт Паттинсон − $3 млн ("Бэтмен").

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Автор: Катерина Шварц