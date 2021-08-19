Дэниел Крейг / фото instagram.com/danielcraig
Обнародован список самых высокооплачиваемых актеров Голливуда и размеры их гонораров. Первое место занял английский актер Дэниел Крейг.
Список опубликовало издание Variety.
Первенство Крейгу досталось благодаря роли в детективе "Достать ножи" и его двух предстоящих сиквелах.
Сообщается, что за съемки он гарантировано получит от Netflix не менее 100 миллионов долларов.
Читайте такжеЛюбовь и спорт: Райан Мерфи снимет для FX две новые "Американские истории"Самые высокооплачиваемые актеры Голливуда
- Дэниэл Крейг − $100 млн (сиквелы "Достать ножи").
- Дуэйн Джонсон − $50 млн ("Красное уведомление").
- Уилл Смит − $40 млн ("Король Ричард").
- Дензел Вашингтон − $40 млн ("Дьявол в деталях").
- Леонардо ДиКаприо − $30 млн ("Не смотри вверх").
- Марк Уолберг − $30 млн ("Правосудие Спенсера").
- Дженнифер Лоуренс − $25 млн ("Не смотри вверх").
- Джулия Робертс − $25 млн ("Оставь мир позади").
- Сандра Баллок − $20 млн ("Затерянный город Д").
- Райан Гослинг − $20 млн ("Серый человек").
- Крис Хемсворт − $20 млн ("Тор 4: Любовь и гром").
- Брэд Питт − $20 млн ("Скоростной поезд").
- Майкл Б. Джордан − $15 млн ("Без жалости").
- Том Круз − $13 млн ("Топ Ган: Мэверик").
- Киану Ривз − $12−14 млн ("Матрица 4").
- Крис Пайн − $11,5 млн ("Подземелья и драконы").
- Роберт Паттинсон − $3 млн ("Бэтмен").
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