Дэниел Крейг / фото instagram.com/danielcraig

Обнародован список самых высокооплачиваемых актеров Голливуда и размеры их гонораров. Первое место занял английский актер Дэниел Крейг.

Список опубликовало издание Variety.

Первенство Крейгу досталось благодаря роли в детективе "Достать ножи" и его двух предстоящих сиквелах.

Сообщается, что за съемки он гарантировано получит от Netflix не менее 100 миллионов долларов.

Читайте такжеЛюбовь и спорт: Райан Мерфи снимет для FX две новые "Американские истории"Самые высокооплачиваемые актеры Голливуда

  • Дэниэл Крейг − $100 млн (сиквелы "Достать ножи").
  • Дуэйн Джонсон − $50 млн ("Красное уведомление").
  • Уилл Смит − $40 млн ("Король Ричард").
  • Дензел Вашингтон − $40 млн ("Дьявол в деталях").
  • Леонардо ДиКаприо − $30 млн ("Не смотри вверх").
  • Марк Уолберг − $30 млн ("Правосудие Спенсера").
  • Дженнифер Лоуренс − $25 млн ("Не смотри вверх").
  • Джулия Робертс − $25 млн ("Оставь мир позади").
  • Сандра Баллок − $20 млн ("Затерянный город Д").
  • Райан Гослинг − $20 млн ("Серый человек").
  • Крис Хемсворт − $20 млн ("Тор 4: Любовь и гром").
  • Брэд Питт − $20 млн ("Скоростной поезд").
  • Майкл Б. Джордан − $15 млн ("Без жалости").
  • Том Круз − $13 млн ("Топ Ган: Мэверик").
  • Киану Ривз − $12−14 млн ("Матрица 4").
  • Крис Пайн − $11,5 млн ("Подземелья и драконы").
  • Роберт Паттинсон − $3 млн ("Бэтмен").

Вас также могут заинтересовать новости

Автор: Катерина Шварц