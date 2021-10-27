Мультфильм будет посвящен астронавту Баззу Лайтеру - прототипу одной из "главных" игрушек в доме Энди.

Киностудии Disney и Pixar представили первый тизер-трейлер к анимационному фильму "Лайтер" - о прототипе одного из главных персонажей культового мультфильма "История игрушек".

Ролик начинается с полета космического рейнджера Базза Лайтера, которого играет Крис Эванс. Ему предстоит облететь Солнце, исследовать странные инопланетные миры и побороться с самыми разными инопланетянами.

Благодаря своим подвигам он станет героем и войдет в истории, после чего его увековечат в игрушке Базза Лайтера. Одна из них попадает в дом к мальчику Энди, где и развиваются события франшизы "История игрушек".

Читайте такжеDisney объявила дату премьеры сериала о Бобе Фетте из "Звездных войн"В Disney этот мультфильм характеризуют как "научно-фантастическое приключение, представляющее собой окончательную историю происхождения Базза Лайтера - героя, увековеченного в игрушке, - легендарного космического рейнджера, который завоюет поколения поклонников".

О фильме "Лайтер" было объявлено на презентации Disney Investor Day еще в декабре 2020 года. Премьера должна состояться в июне 2022.

Как уже сообщал УНИАН, ранее американская компания Walt Disney Co. перенесла даты выхода многих своих фильмов, включая ленту о новых приключениях авантюриста Индианы Джонса и новый проект Marvel "Черная пантера: Ваканда навеки".

Автор: Станислав Кожемякин