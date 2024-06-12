В украинский прокат мультфильм от DreamWorks Animation выйдет 17 октября 2024 года.

Кинокомпания Universal Pictures представила первый трейлер приключенческого научно-фантастического анимационного фильма "Дикий робот" (The Wild Robot) от студии DreamWorks Animation.

Мультфильм, снятый по мотивам одноименного литературного бестселлера Питера Брауна, рассказывает о путешествии робота ROZZUM 7134, сокращенно "Роз", потерпевшего кораблекрушение на необитаемом острове. Теперь ей придется приспособиться к суровым условиям окружающей среды, постепенно наладить отношения с животными на острове и даже заменить родителей осиротевшему гусенку.

Снял фильм Крис Сандерс, который в свое время работал над такими анимационными хитами, как "Лило и Стич" и "Как приручить дракона".

В оригинальной озвучке главных героев озвучили голливудские топ-звезды Люпита Нионго ("12 лет рабства", "Черная пантера", "Мы") и Педро Паскаль (сериалы "Игра престолов", "Мандалорец", "Последние из нас").

В украинский прокат мультфильм "Дикий робот" выйдет 17 октября 2024 года, отметили в пресс-службе B&H film distribution.

Как ранее сообщал УНИАН, также сегодня вышел первый трейлер приключенческой комедии "Приключения Паддингтона в Перу". В кинотеатрах Украины лента появится в январе 2025 года.

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