Называем увлекательные и красочные украинские мультфильмы, которые точно понравятся детям.

Многие современные родители стремятся растить детей на отечественной анимации со знакомыми историями. Раньше производство мультфильмов в Украине было не очень развито, но после обретения независимости сфера начала быстро развиваться. Мы назвали лучшие украинские мультфильмы, которые станут у малыша самыми любимыми.

Казаки

Анимационный сериал про казаков снят ещё при УССР, но будет интересен и современным детям. Главными героями украинского мультфильма являются трое запорожских казаков Грай, Око и Тур, а среди второстепенных персонажей появляются знакомые украинцам личности, такие как паны а чумаки. Трое друзей попадают в увлекательные приключения и путешествую по различным эпохам.

В 2016 году вышло продолжение сериала "Казаки. Футбол", а в 2018 - "Казаки. Вокруг света", в котором показали приключения трех друзей в разных странах мира.

Эскимоска

Этот украинский мультсериал с короткими сериями понравится самым юным зрителям. Мультфильм рассказывает о жизни Эскимоски, её семьи и друзей в далекой Арктике. Герои фильма не говорят, а общаются друг с другом жестами и звуками. Главная героиня Эскимоска - очень изобретательная девочка, которая всегда находит способ развлечься в холодной и пустой Арктике.

Мавка. Лесная песня

Самый известный украинский полнометражный вышел в 2023 году. Красивая анимация, поучительная мораль и интересная история, основанная на одноименной пьесе Леси Украинки сделали его настоящим хитом. "Мавка" является самым кассовым украинским фильмом всех времен и переведена на 32 языка.

Сюжет мультфильма незамысловатый, но интересный: дух леса Мавка влюбляется в обычного парня Лукаша, который ищет в лесу лекарство для больного дяди. Однако Лукаш не знает, что его хочет использовать в своих целях коварная Килина.

Никита Кожемяка

Полнометражный мультфильм 2017 года получил много хвалебных отзывов и даже участвовал в отборе на премию "Оскар" за лучший иностранный фильм. По сюжету известный и могучий богатырь Кирилл Кожемяка решил покончить с подвигами и обзавестись семьей. У него родился сын Никита, который, похоже, не унаследовал отцовскую силу. Однако в один день возрождается ужасный дракон, который угрожает всему миру. Чтобы прославится и спасти Родину, Никита отправляется на поиски дракона.

Приключения Котигорошко и его друзей

Украинский сериал в пяти сериях понравится детям, которые любят супергероев. Главными героями являются Котигорошко и его друзья, такие как Вернидуб и Вернигора. У каждого из них есть своя суперсила, благодаря которыми герои одолевают врагов. Мультфильм не только увлечет ребенка, но также в доступной форме познакомит с украинскими народными сказками.

Маленький большой пес

Этот короткий, но поучительный современный украинский мультфильм понравится не только детям, но и взрослым. Двое главных героя этой истории - мальчик, который больше всего на свете мечтает о собаке, и такса, которая хочет найти заботливого хозяина. Смогут ли эти двое найти друг друга? Посмотрите мультфильм и узнайте.

Жил себе черный кот

Ещё один короткий украинский мультфильм для детей поднимает важную тему о том, как вредят обществу предрассудки и стереотипы. Главный герой - юный черный кот, которого все боятся из-за приметы о том, что черные кошки приносят несчастье. Его избегают, но ему тоже хочется испытать счастье.

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