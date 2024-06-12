В украинский прокат фильм "Приключения Паддингтона в Перу" выйдет 16 января 2025 года.

Вышел первый официальный трейлер третьей части приключенческой комедийной франшизы о медвежонке Паддингтоне – "Приключения Паддингтона в Перу" (Paddington in Peru).

В новой части семья Браунов, которая приютила забавного мишку в Лондоне, отправляется в Перу, чтобы посетить родной край Паддингтона и его тетю Люси. Но по приезду оказывается, что тетя Люси исчезла и якобы отправилась в загадочное путешествие глубоко в джунгли Амазонки. Смелый Паддингтон, как всегда, без всяких раздумий отправляется на спасение, а Брауны, как всегда, отправляются за Паддингтоном.

Лента станет логическим продолжением первых двух экранизаций циклов романов писателя Майкла Бонда, которые разошлись тиражом в десятки миллионов копий. Первые фильмы серии собрали в мировом прокате более полумиллиарда долларов и получили многочисленные положительные отзывы критиков и зрителей, а "Паддингтон 2" некоторые критики даже назвали лучшим сиквелом в истории кино.

Как и в предыдущих двух частях, продюсером нового "Паддингтона" выступил Дэвид Хейман, ответственный за успех таких проектов как франшизы "Гарри Поттер", "Фантастические твари", а также лент "Однажды в... Голливуде", "Барби" и "Вонка". Фильм снят компаниями StudioCanal ("Приключения Паддингтона 1&2", "Терминатор: Судный день", "Дневник Бриджит Джонс") и Columbia Pictures (франшизы "Джуманджи", "Человек-Паук", "Веном").

"Приключения Паддингтона в Перу" станут первым фильмом франшизы, который не был снят Полом Кингом ("Вонка") – он остался исполнительным продюсером и со-автором идеи. Тем временем, режиссером нового фильма выступил известный клипмейкер Дуглас Уилсон, который создавал визионерские видео-работы для Apple Music, Coldplay, Massive Attack и других.

К своим ролям в новых "Приключениях Паддингтона" вернулись Хью Бонневиль ("Аббатство Даунтон"), Джули Уолтерс ("Гарри Поттер") и Джим Бродбент ("Дневник Бриджит Джонс"). Между тем, Эмили Мортимер ("Мэри Поппинс возвращается") заменила в роли миссис Браун Салли Хокинс. Также к франшизе в ярких и ключевых ролях присоединились лауреат премии "Оскар" Оливия Колман ("Вонка", "Фаворитка", "Отец") и Антонио Бандерас ("Uncharted: Неизведанное", "Кот в сапогах", "Маска Зорро").

Как сообщила пресс-служба кинокомпании Adastra Cinema, в украинский прокат фильм "Приключения Паддингтона в Перу" выйдет 16 января 2025 года.

Отметим, что в первых двух частях "Приключений Паддингтона" (2014 и 2017 года) мишку озвучивал актер и комик Владимир Зеленский – с 2019 года и по сей день действующий президент Украины. В третьей части по очевидным причинам озвучку доверят другому актеру.

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