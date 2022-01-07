Фильм снимет итальянский режиссер Лука Гуаданьино.

Известная американская актриса Руни Мара, которая прославилась благодаря роли в фильме "Девушка с татуировкой дракона" сыграет одну из самых ярких звезд Голливуда XX века Одри Хепберн.

Об этом сообщил NME.

Известно, что режиссером фильма выступит Лука Гуаданьино, известный по фильмам "Суспирия" и "Зови меня своим именем". Сценарий для киноленты напишет Майкл Митник, а производством займется кинокомпания Apple Studios.

Другие подробности пока не раскрываются.

Руни Мара: что известно об актрисе

Читайте такжеЧто посмотреть на выходных: "Король Ричард" о пути сестер Уильямс и "355" о супершпионкахАмериканская актриса кино, телевидения и озвучивания. Получила известность благодаря роли Нэнси в ремейке фильма ужасов "Кошмар на улице Вязов", а также роли Лисбет Саландер в фильме "Девушка с татуировкой дракона", за которую была номинирована на премии "Золотой глобус" и "Оскар".

В 2015 году получила приз Каннского кинофестиваля за "Лучшую женскую роль" в фильме "Кэрол". Кроме того, за эту роль Мара номинировалась на премии "Оскар", "Золотой глобус", BAFTA и премию Гильдии киноактеров США в 2016 году.

С конца 2016 года встречается с актёром Хоакином Фениксом. После трех лет отношений пара заключила помолвку в июле 2019 года. А в сентябре 2020 года стало известно, что у пары родился сын, которого назвали Ривер.

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