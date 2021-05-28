"Orangelove" — история двух молодых влюбленных, случайно вовлеченных в страстный и разрушительный роман.

В 2021-м году фестиваль «Молодость» отмечает 50-летний юбилей — и по этому случаю его команда подготовила особую программу «50: річниця». В эту программу вошли фильмы, которые демонстрировались на фестивале в предыдущие годы и успели стать достоянием мировой культуры.

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Одним из ключевых событий программы станет показ фильма «Orangelove» Алана Бадоева. Именно на «Молодости», 15 лет назад, эта работа была впервые представлена Бадоевым в Украине — сразу после мировой премьеры на Каннском кинофестивале.

«Orangelove» — история двух молодых влюбленных, случайно вовлеченных в страстный и разрушительный роман. Игорь Шестопалов, программный директор «Молодости», считает, что 2000-ые стали для «Молодости» декадой реформаций, во время которой началось становление нового украинского кино и открытие новых лиц, одним из которых стал Алан Бадоев. Сегодня же Бадоев — почетный амбассадор юбилейной «Молодости»: кроме показа «Orangelove» он также представит на фестивале международную программу короткого метра.

«Я очень рад, что у «Orangelove» сложилась такая интересная судьба и ему неоднократно выпадала честь представлять Украину за границей. Приглашаю всех на фестиваль: посмотреть и почувствовать ту энергию молодости, быть может, режиссерской неопытности, но большой веры»., отметил Бадоев.

Показ «Orangelove» в рамках «Молодости» состоится 31 мая в 21.00 на большом экране арки Дружбы Народов.

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Автор: Ольга Броскова