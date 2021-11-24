В украинский прокат мультфильм выйдет 19 мая 2022 года.

Вышел трейлер анимационного 3D-фильма "DC Лига: Супер-питомцы" (DC League of Super-Pets), в центре сюжета которого окажется песик Супермена Крипто и его четвероногие друзья.

Как сообщает пресс-служба Kinomania Film Distribution, в украинский прокат мультфильм выйдет 19 мая 2022 года.

Читайте такжеНовым Суперменом будет гей (фото)В мультфильме "DC Лига: Супер-питомцы" Суперпес Крипто и Супермен – друзья-неразлейвода. Они обладают одинаковыми суперсилами и бок о бок противостоят преступности в Метрополисе. Однажды злодеи похищают Супермена и остальных членов Лиги Справедливости. Теперь Крипто должен убедить двор-команду – Гончего Аса, вислобрюхую свинку Пи-Би, черепаху Мертона и белку Чипа – овладеть своими только что приобретенными суперсилами и помочь спасти супергероев.

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Автор: Марина Григоренко