Фильм "Дать дуба в округе Юба" собрал яркий актерский состав.

Вышел новый трейлер комедийной драмы "Дать дуба в округе Юба" (Breaking News In Yuba County), выход которой в украинский кинопрокат запланирован в 2021 году.

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Как сообщает Вольга Украина, в фильме режиссера Тейта Тейлора ("Ма", "Девушка в поезде", "Прислуга") сыграл по-настоящему выдающийся актерский состав во главе с тремя талантливыми комедиантками - Милой Кунис ("Очень плохие мамочки", "Секс по дружбе", "Шпион, который меня бросил", "Оз: Великий и Ужасный", "Черный лебедь"), лауреатом премии "Оскар" Эллисон Дженни ("Я, Тоня", "Безупречный", "Прислуга", "Джуно", "Лак для волос", "Удар молнии") и лауреатом премии "Золотой глобус" Аквафиной ("8 подруг Оушена", "Прощание", "Безумно богатые азиаты", "Соседи. На тропе войны 2", "Джуманджи: Новый уровень").

Также в фильме сыграли Джульетт Льюис ("Прирожденные убийцы", "От заката до рассвета", "Мыс страха", "Что гложет Гилберта Грейпа?"), Мэттью Модайн (сериал "Очень странные дела", "Темный рыцарь возвращается", "Остров головорезов", "Голубая бездна"), Эллен Баркин ("Фанат", "Море любви", "Вне закона", "Подмена", "Письма к Джульетте"), Джимми Симпсон ("Зодиак", "Безумное свидание", сериалы "Мир Дикого Запада", "Карточный домик", "Служба новостей", "В Филадельфии всегда солнечно", "Черное зеркало"), Реджина Холл ("Малышка", "Думай как мужчина", "Законопослушный гражданин"), Ванда Сайкс ("Бесстыжее путешествие", "Эван Всемогущий", "Если свекровь - монстр", "Моя супербывшая"), Клифтон Коллинз-мл. ("Однажды ... в Голливуде", "Тихоокеанский рубеж", "Три девятки", сериал "Мир Дикого Запада").

В центре сюжета - отчаянная домохозяйка Сью (Эллисон Дженни). Она мечтает стать известной, но ее никто не замечает, пока таинственным образом не исчезает ее муж. Словно услышанная Вселенной, женщина вмиг попадает под лучи славы. Благо сестра (Мила Кунис) работает на телевидении. Вот только "скелет в шкафу" Сью поднимает на уши уголовную банду округа, в придачу к дотошным копам. На такую огласку она и не рассчитывала. Что ж, теперь придется импровизировать.

Точная дата премьеры будет сообщена в ближайшее время.

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Автор: Марина Григоренко