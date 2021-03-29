Премьера фильма состоится 29 июля 2022 года.

В сети появился новый постер фильма "Черный Адам", в котором главную роль сыграет американский актер Дуэйн Джонсон (более известный как "Скала").

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Об этом сообщает Vertigo.

Фильм расскажет историю происхождения суперзлодея Чёрного Адама и о том, как он будет сражаться с Обществом справедливости Америки (Человек-ястреб, Доктор Фейт, Циклон и Крушитель Атомов).

Картину срежиссирует Жауме Кольет-Серра. Она является одиннадцатой по счёту из Расширенной вселенной DC, а также будет спин-оффом фильма "Шазам!"

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Автор: Диана Могилевич